Survivor'dan bu hafta kim elendi? Araba ödülünü kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019, 7 Mayıs tarihinde 64. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Büyük finale doğru, heyecan ve rekabetin hız kazandığı yarışmanın 64. bölümünde araba ve sembol oyunu oynandı. Gecenin sonunda ise bir isim elenerek adaya veda etti. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Araba ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor'un 64. bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen ve büyük beğeni toplayan Survivor 2019'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'un 64. bölümünde eleme potasına giren bir yarışmacı adaya veda etti. Öte yandan Survivor'da araba ve sembol oyunu oynandı. İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve araba ödülünü kazanan isim.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un 64. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyunu için karşı karşıya geldi. Finale doğru rekabetin kızıştığı yarışmada kızlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Survivor'un 64. bölümünde sembol oyununu erkeklerde Okay, kızlarda ise Seda kazandı.
ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 7 Mayıs tarihli 64. bölümünde yarışmacılar araba ödülü için parkurda ter döktü. Yarışma öncesi, Acun Ilıcalı, araba ödülünün yeni kurallarını açıkladı. Survivor'da bu haftanın araba ödülünü kazanan yarışmacısı ilerleyen saatlerde belli olacak.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor 2019'un 64. bölümünde rekabet giderek kızışırken, yarışmacılar aralarından ayrılmasını istedikleri yarışmacı adaylarını belirlemişti. Survivor'un geçtiğimiz bölümlerinde eleme adayları, Okay ve Sabriye olmuştu. Adadan elenecek yarışmacı gecenin sonunda açıklanacak.
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