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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Survivor'dan bu hafta kim elendi? Araba ödülünü kim kazandı?

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Survivor'dan bu hafta kim elendi? Araba ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019, 7 Mayıs tarihinde 64. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Büyük finale doğru, heyecan ve rekabetin hız kazandığı yarışmanın 64. bölümünde araba ve sembol oyunu oynandı. Gecenin sonunda ise bir isim elenerek adaya veda etti. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Araba ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor'un 64. bölümünde yaşananlar.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen ve büyük beğeni toplayan Survivor 2019'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'un 64. bölümünde eleme potasına giren bir yarışmacı adaya veda etti. Öte yandan Survivor'da araba ve sembol oyunu oynandı. İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve araba ödülünü kazanan isim.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 64. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyunu için karşı karşıya geldi. Finale doğru rekabetin kızıştığı yarışmada kızlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Survivor'un 64. bölümünde sembol oyununu erkeklerde Okay, kızlarda ise Seda kazandı.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 7 Mayıs tarihli 64. bölümünde yarışmacılar araba ödülü için parkurda ter döktü. Yarışma öncesi, Acun Ilıcalı, araba ödülünün yeni kurallarını açıkladı. Survivor'da bu haftanın araba ödülünü kazanan yarışmacısı ilerleyen saatlerde belli olacak.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2019'un 64. bölümünde rekabet giderek kızışırken, yarışmacılar aralarından ayrılmasını istedikleri yarışmacı adaylarını belirlemişti. Survivor'un geçtiğimiz bölümlerinde eleme adayları, Okay ve Sabriye olmuştu. Adadan elenecek yarışmacı gecenin sonunda açıklanacak.

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