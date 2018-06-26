Survivor'da yarı finale kim kaldı? İşte nefes kesen oyunun detayları
Survivor'da büyük final öncesi oldukça kritik oyunlar sürmeye devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar yarı finale kalabilmek adına mücadele ettiler. Zorlu parkurda tüm isimler adını yarı finale yazdırmak istiyordu. Peki, Survivor'da yarı finale kim kaldı?
Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar yarı finale kalabilmek adına son ana kadar yarıştılar. Bugün ve yarın oynanacak olan yarı final oyunlarının ilk galibi oynanan oyunun ardından belli oldu. Peki, Survivor'da yarı finale kim kaldı?
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam büyük Kıbrıs finali öncesi yarışmacılar moral ve motivasyon kazanabilmek adına aileleriyle görüşmeye çalıştılar. Ödülü kazanacak olan isimler aileleriyle telefon üzerinden görüntülü bir şekilde konuşacak. Bayanlarda ödülü kazanan isim Damla oldu ve yanına Nagihan'ı aldı. Erkeklerde ise ödülün sahibi Adem oldu ve Adem'de Anıl'la birlikte ödüle gitmeyi tercih etti.
YARI FİNALE KİM KALDI?
İki gün üzerinden oynanacak olan yarı final oyunlarının ilki bu akşam oynandı ve yarışmacılar son ana kadar mücadele ettiler. Yarı finali önceden garantilemek isteyen yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı yarı final oyununun hem bugün hem de yarın oynanacağını belirtti ve 2 yarışmacının direk yarı finale kalacağını söyledi. Yarışmayı kazanamayan yarışmacılar ise SMS oylamasına çıkacak ve aralarından bir kişi büyük final öncesi Survivor'a veda edecekti.
Oynanan ilk yarı final oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Erkekler ve bayanlarında birbirleriyle yarıştıkları parkurda yarışmacılar atış yeteneklerini sergilemeye çalıştılar. Oynanan oyunların sonunda adını yarı finale yazdıran ilk isim Hilmicem İntepe oldu.
Yarın oynanacak ikinci yarı final bölümüyle birlikte ikinci yarı finalist belli olacak.
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