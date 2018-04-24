Survivor'da sembol oyununu kimler kazandı? Yarışmacıların oylamaları başladı!
Survivor'da sembol oyunlarının heyecanı ve hırsı oynanan oyunlara fazlasıyla yansımaya devam ediyor. 2018 Survivor sembol finallerinde bu yıl tüm yarışmacılar direk Kıbrıs finaline kalabilmek adına birbirleriyle mücadele ediyorlar. Öte yandan Survivor'da bu akşam SMS oylamaları başladı ve yarışmacılarının sevenleri oylarını kullanıyorlar. Peki, Survivor'da sembol oyununu kimler kazandı?
Ekranların soluksuz olarak takip edilen ve dünyanın en zor yarışması olarak gösterilen Survivor'da bu akşam yarışmacılar nefes kesen anları izleyicilerin ekranlarına yansıttılar. Sembol finallerine yükselmek ve bir üst tura çıkmak için savaşan yarışmacılar, parkurda hünerlerini gösterdiler. Peki, Survivor'da sembol oyununu kimler kazandı?
SEMBOL OYUNUNDA KİMLER ÜST TURA ÇIKTI
Sembol oyunlarında finale kalmak isteyen iki takım yarışmacıları bu akşam birbirleriyle parkurda savaştılar. Sembol oyunlarında bu akşam erkekler mücadele etti. Oldukça zorlu parkurda yarışan yarışmacılar, parkurun finalinde atış yaparak başarılarıyla diğerlerini elediler. Sembol oyununda yapılan çekilişle birlikte Yiğit şansının yardımıyla direk üst tura çıktı. Diğer üst tura çıkan yarışmacılar ise Adem, Turabi, Mustafa Kemal ve Hilmi Cem oldu.
OYLAMALAR BAŞLADI
Survivor 2018'de yarışmacıların oylamaları bu akşam yapılan ada konseyiyle birlikte başladı. En iyilerin olduğu Survivor sezonunda bu yıl oldukça değişik konseptler uygulanmaya devam ediyor. Yarışmacıların bu akşamdan itibaren SMS oylamaları başladı. Yarışmacıların SMS oylamaları 27 Nisan Cuma akşamına kadar devam edecek ve yarışmacılar bundan sonraki eleme gecelerinde bu oylamalarla değerlendirilecek.
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