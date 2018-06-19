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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
19.06.2018 - 23:53, Son Güncelleme:

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Sembol yarı finali kıran kırana geçti

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Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Sembol yarı finali kıran kırana geçti

Survivor'da sembol oyunları sürmeye devam ediyor. Büyük final öncesi Kıbrıs yolunu garantilemek isteyen yarışmacılar sembolleri toplayarak büyük avantaj elde etmek istiyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ise sembol oyununun yarı finali oynandı ve yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Peki, sembol oyununu kim kazandı?

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam sembol oyunu heyecanı yer aldı. Bireysel olarak yarışlarına devam eden yarışmacılar bu akşam sembol yarı finalinde karşı karşıya geldiler. Kıbrıs yolunda avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar sembolü tamamlamak istiyordu. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyunlarının heyecanlı mücadelesi sürmeye devam ediyor. Büyük finale çok az bir zaman kala Kıbrıs'a giderek büyük avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar bu akşam zorlu anlar yaşadılar. Sakatlıklarla boğuşan Damla bu akşam ilk oyununa çıktı ve acı dolu anlar yaşamaya devam etti. Bayanlarda sembol oyununun kazananı bu hafta Nagihan oldu. Erkeklerde ise haftanın kazanan ismi Adem oldu ve sembol finali öncesinde iki yarışmacı avantaj elde etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar oldukça güzel bir ödülle buluştular. Zorlu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar ödülü kazanabilmek adına son ana kadar mücadele ettiler. Ödülü kazanan yarışmacılar güzel bir villada oldukça doyurucu yemekler yiyip üstüne dondurmalarını tadacaklardı. Daha sonrasında ise villada 1 gece konaklayacaklardı. Bayanlarda kazanan isim Nagihan oldu ve yanına Hakan'ı aldı. Erkeklerde ise kazanan isim Anıl oldu o da yanına Hilmicem'i aldı ve yarışmacılar ödülün tadını çıkardı.

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