Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Sembol yarı finali kıran kırana geçti
Survivor'da sembol oyunları sürmeye devam ediyor. Büyük final öncesi Kıbrıs yolunu garantilemek isteyen yarışmacılar sembolleri toplayarak büyük avantaj elde etmek istiyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ise sembol oyununun yarı finali oynandı ve yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Peki, sembol oyununu kim kazandı?
Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam sembol oyunu heyecanı yer aldı. Bireysel olarak yarışlarına devam eden yarışmacılar bu akşam sembol yarı finalinde karşı karşıya geldiler. Kıbrıs yolunda avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar sembolü tamamlamak istiyordu. Peki, Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da sembol oyunlarının heyecanlı mücadelesi sürmeye devam ediyor. Büyük finale çok az bir zaman kala Kıbrıs'a giderek büyük avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar bu akşam zorlu anlar yaşadılar. Sakatlıklarla boğuşan Damla bu akşam ilk oyununa çıktı ve acı dolu anlar yaşamaya devam etti. Bayanlarda sembol oyununun kazananı bu hafta Nagihan oldu. Erkeklerde ise haftanın kazanan ismi Adem oldu ve sembol finali öncesinde iki yarışmacı avantaj elde etti.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam yarışmacılar oldukça güzel bir ödülle buluştular. Zorlu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar ödülü kazanabilmek adına son ana kadar mücadele ettiler. Ödülü kazanan yarışmacılar güzel bir villada oldukça doyurucu yemekler yiyip üstüne dondurmalarını tadacaklardı. Daha sonrasında ise villada 1 gece konaklayacaklardı. Bayanlarda kazanan isim Nagihan oldu ve yanına Hakan'ı aldı. Erkeklerde ise kazanan isim Anıl oldu o da yanına Hilmicem'i aldı ve yarışmacılar ödülün tadını çıkardı.
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