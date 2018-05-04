Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte iki takımın büyük mücadelesi
Survivor'da ödül oyunlarının büyük heyecanı sürmeye devam ediyor. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı hem baraka için hem de güzel bir ödül için mücadele ettiler. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte iki takımın büyük mücadelesi.
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam hem kendilerini ve takımlarını doyurmak için hem de güzel zaman geçirmek için yarıştılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte iki takımın büyük mücadelesi.
Ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı artmaya devam ederken büyük final öncesinde yarışmacılar, motivasyonlarını korumak için mücadele etmeye devam ediyorlar. Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı güzel bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ödül hem güzel bir evde mini oyunlarla zaman geçirmek hem de lezzetli bir yemek yemekti. İki takım yarışmacıları da son ana kadar soluksuz bir şekilde yarıştılar. Ödülü kazanan takım ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımı güzel ödüle kavuştular.
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