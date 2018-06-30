Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da finale kalan isimler
Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı gerçekleşen eleme gecesi heyecanıyla beraber belli oldu. Survivor'da finale kalan isimler bu akşam Kıbrıs'ta gerçekleşen canlı yayınla birlikte açıklandı. Yarı final koltuğunu dolduran Hilmicem ve Anıl'ın karşısına gerçekleşen oylamayla birlikte iki isim daha katıldı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da finale kalan isimler.
Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam oldukça heyecan dolu dakikalar yaşandı. Büyük Kıbrıs finaline artık çok az bir zaman kala eleme potasında yer alan Nagihan, Damla, Adem ve Turabi arasından iki kişi finale kalmaya hak kazandı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da finale kalan isimler.
SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?
Survivor finalistleri bu akşam Kıbrıs'ta gerçekleşen canlı yayınla birlikte belli oldu. Final koltuğuna daha önceden oturan Hilmicem ve Anıl'ın yanına 2 isim daha katıldı ve bu akşam gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte o yarışmacıların isimleri belirlendi. Halk oylamasına kalan isimler Adem, Nagihan, Turabi ve Damla olmuştu. Yapılan halk oylamasıyla birlikte Survivor'da finale kalan ilk isim Adem oldu. İlk ismin ardından ikinci isim açıklandı ve Survivor'da finale kalan ikinci isim ise Nagihan oldu. Böylelikle finalde yer alacak olan isimler Anıl, Hilmicem, Adem ve Nagihan oldu. Böylelikle Turabi ve Damla Survivor'da elenen isimler oldu.
BÜYÜK FİNAL YARIN OLACAK!
Survivor'da bu akşam gerçekleşen eleme gecesiyle 2 yarışmacı daha Hilmicem ve Anıl'ın yanında final koltuğuna oturdu ve iki isim Survivor'da şampiyonluk hayallerine veda etti. Gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte finale kalan dört isim belli oldu. Survivor'da büyük final cumartesi akşamı gerçekleşecek olan canlı yayınla birlikte belli olacak.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Yarışmanın tamamlanmasına sayılı günler kala 4 favori isim daha eleme listesine eklendi. Büyük finale çok az bir zaman kala yarışmada eleme adayları şekillenmişti. Nagihan, Damla, Turabi ve Adem dörtlüsünden sadece biri Hilmicem ve Anıl'ın rakibi olmaya hak kazanacak.
ALPER BAYCIN HAKKINDA BAŞSAĞLIĞI
Survivor'da finale kalan isimler yapılan Kıbrıs büyük finaliyle beraber belli olurken, Alper Baycın hakkında da tüm yarışmacılar teker teker başsağlığı diledi.
YARIŞMACILAR AİLELERİYLE BULUŞTU
Survivor'da gerçekleşen Kıbrıs yarı final gecesiyle birlikte yarışmacılarda ailelerine kavuşmuş oldu. Yarışmacıların aileleriyle buluştuğu dakikalar izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı.
TURABİ VE HAKAN ARASINDA GERGİNLİK
Turabi 'çocukken artistik jimnastik yapmak istiyordum ama yapamadım umarım hayallerine başka çocuklar kavuşabilir ve istedikleri sporlarda başarılı olup ülkelerini temsil edebilirler' dedi. Bu lafların üzerine ise Hakan, Turabi'ye takılmak istedi. Hakan 'Turabi çocukken jimnastik yapamadı ama hala artistik yapabiliyor' dedi. Bu lafın üzerine ise Turabi söz hakkı istedi ve daha sonra küçük bir gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, Turabi'yi böyle konularda alınmaması için uyardı ve bu sadece küçük bir şakaydı dedi
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