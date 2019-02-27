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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 00:31, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

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Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında Atakan, Kaan ve Bora eleme adayları olmuştu. Yapılan SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim belirlendi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

Ekranların herkes tarafından büyük heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta zorlu anlar yaşayan Türk takımı, Yunan takımına karşı dokunulmazlıkları kaybetti ve takımlarından eleme adayları çıkardı. 3 isim arasında yapılan SMS oylamasıyla birlikte hayallerine veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Eleme adaylarından olan Atakan, Kaan ve Bora arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Kaan oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Heyecan dolu yarışma programı Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde bu akşam iki takım yarışmacıları da lezzetli bir ödül için mücadele verdiler. Atışın oldukça önemli olduğu oyunda, yarışmacılar sıcak hava şartlarında zorlu anlar yaşadı. Kıran kırana süren mücadeleyi 10-8'lik skorla Türkiye kazandı ve ödülleri olan çikolatayı afiyetle yediler.

İLETİŞİM OYUNUNDA DUYGUSAL ANLAR

Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyunu duygusal anlar yaşattı. Murat Ceylan'ın ödülü açıklamasının ardından Seda, Atakan, Sude ve Melisa gözyaşlarına boğuldu. Ailelerinden gelecek olan resimli mesajları okuyacak olan yarışmacılar kazanabilmek için ellerinden geleni yaptı. Erkeklerde ödülü kazanan isim Hikmet olurken, kadınlarda ise Seda oldu.

Ödülü kazanamayan Atakan yarışma sonrasında duygu boşalması yaşadı ve dakikalarca gözyaşlarını tutamadı.

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