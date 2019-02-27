Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim
Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında Atakan, Kaan ve Bora eleme adayları olmuştu. Yapılan SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim belirlendi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.
Ekranların herkes tarafından büyük heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta zorlu anlar yaşayan Türk takımı, Yunan takımına karşı dokunulmazlıkları kaybetti ve takımlarından eleme adayları çıkardı. 3 isim arasında yapılan SMS oylamasıyla birlikte hayallerine veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.
Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Eleme adaylarından olan Atakan, Kaan ve Bora arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Kaan oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Heyecan dolu yarışma programı Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde bu akşam iki takım yarışmacıları da lezzetli bir ödül için mücadele verdiler. Atışın oldukça önemli olduğu oyunda, yarışmacılar sıcak hava şartlarında zorlu anlar yaşadı. Kıran kırana süren mücadeleyi 10-8'lik skorla Türkiye kazandı ve ödülleri olan çikolatayı afiyetle yediler.
İLETİŞİM OYUNUNDA DUYGUSAL ANLAR
Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyunu duygusal anlar yaşattı. Murat Ceylan'ın ödülü açıklamasının ardından Seda, Atakan, Sude ve Melisa gözyaşlarına boğuldu. Ailelerinden gelecek olan resimli mesajları okuyacak olan yarışmacılar kazanabilmek için ellerinden geleni yaptı. Erkeklerde ödülü kazanan isim Hikmet olurken, kadınlarda ise Seda oldu.
Ödülü kazanamayan Atakan yarışma sonrasında duygu boşalması yaşadı ve dakikalarca gözyaşlarını tutamadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle