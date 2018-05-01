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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.05.2018 - 00:06, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

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Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından ilkini ünlüler takımı, ikincisini ise gönüllüler takımı kazanmıştı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da adaya veda eden o isim.

Survivor'da kim elendi sorusu gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. İlk oyunu ünlüler takımı ikinci oyunuysa gönüllüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımından Elif ve Yiğit eleme adayı olurken, gönüllüler takımından Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta her iki takımda birer oyun kazanarak adalarından bir kaç kişinin isimlerini yazmak zorunda kaldılar. Ünlüler takımından Elif ve Yiğit eleme adayı olurken, gönüllüler takımından Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim ünlüler takımından Yiğit Dikmen oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı fakat ödül güzeldi. Ödül pideydi. Pideyi gören yarışmacılar adeta çığlıklara boğuldu. Eğlenceli parkurda oyun son ana kadar devam etti. Zorlu mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu ve ödülün tadını çıkardılar.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı'dan yarışmacıları büyük bir sürpriz açıklaması geldi. Survivor'da bu yıl daha önceki sezonlarda hiç verilmemiş bir ödül verileceğini belirtti. Ödül oldukça büyük olacak ve bu sizi mutlu edecek diyen Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandırdı. Ödülün ne olduğu hakkındaki bilgi ilerleyen bölümlerde belli olacak.

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