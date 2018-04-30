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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.04.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Yiğit Dikmen kimdir? Survivor Yiğit kaç yaşında?

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Yiğit Dikmen kimdir? Survivor Yiğit kaç yaşında?

Survivor 2018'e sonradan dahil olan yarışmacılardan olan Yiğit Dikmen'in kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Yarışmaya katıldıktan sonra kısa sürede ada koşullarına uyum sağlayan, fiziksel görünüşü ve mücadeleci azmiyle hemen dikkatleri üzerine çeken Yiğit Dikmen'in kim olduğunu ve yarışmaya katılmadan önce ne yaptığını merak eden vatandaşlar, Yiğit Dikmen hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Yiğit Dikmen kimdir? Survivor Yiğit kaç yaşında?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken seyircilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Yiğit Dikmen oldu. Güçlü fiziği ve atletik yapısı ile hemen dikkatleri üzerine çeken Yiğit Dikmen'in özel hayatına dair merak ettikleri konuları araştıran vatandaşlar, bu konuda meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte Survivor 2018'in hırslı yarışmacısı Yiğit Dikmen hakkında merak edilenler...

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, uzun yıllar amatör kümede futbol oynamış ve 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2014 yarışmasından gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen buradaki performansı ile dikkatleri üzeri çekti ve Turabi ile yaşadığı sert tartışmalarla akıllarda kaldı. 

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı. Dizi sektörüne adım atmasının ardından yaptığı bir röportajda Survivor hakkında söylediği şu sözler ile dikkat çekti:

Survivor hayatımın dönüm noktalarından biri aslında... Hep sporun içinde biri olarak, beyaz yakalı olma fikri beni çok sıkmıştı. Ben de hayatımın akışını değiştirmek adına "Survivor"a katılmaya karar verdim. Hedefim yarışmayı kazanıp crossfit salonu açmaktı. Yarışmanın finali hayalimdeki gibi olmadı belki ama çok önemli şeyler öğrendim, yaşadığım hayatın hem ne kadar değerli hem de ne kadar değersiz olduğunu gördüm. İnsan, hayatında her anın kıymetini bilmeli, boşa zaman geçirmemeli, bunu öğrendim. Hepsinden önemlisi, sevdiklerine sevgisini göstermeyi başarabilen bir adam oldum sanırım.

Yiğit Dikmen son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil oldu. Yiğit Dikmen Survivor 2018'de ünlüler takımında mücadele etmeye devam ediyor.

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