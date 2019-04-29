Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim aldı?
Survivor 2019'un bu akşam ekranlara gelen 57. bölümünde iletişim oyunu heyecanı vardı. Zorlu parkurda kıyasıya mücadelenin sonunda, ödül oyununu kazanan isimler belli oldu. Dokunulmazlık oyunu ise kıyasıya geçti. Bir takım dokunulmazlığı alarak takımlarını koruma altına aldı. Diğer takım ise ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kimler kazandı? İşte, o detaylar
On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 57. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Survivor'un 2019 sezonundaki 57. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. İletişim ödülü ve erzak ödül oyunu heyecanın olduğu bölümde, neler olduğu merak konusu oldu. İşte, bu akşam Survivor'da yaşananlar...
İLETİŞİM OYUNUNDA KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk yarışmacılar iletişim ödül oyununda yarıştılar. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 57. bölüm iletişim oyununu erkeklerde Okay kazandı. Kadınlar da ise Büşra kazandı. Okay, Emre ve Yusuf'u ödüle götürürken, Büşra, Seda ve Sude'yi ödüle götürdü.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Heyecan dolu geçen dokunulmazlık oyununu saniyeler belirledi. Siyah takım 8 sayı kazanırken, Beyaz takım 10 sayı alarak dokunulmazlık hakkını elde etti.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Yunan ve Türk yarışmacıların belirlediği eleme adayları dün akşam ada konseyinde belli oldu. Buna göre, Elpida ve Spyros eleme adayları arasında yer aldı.
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