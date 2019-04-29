Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim aldı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim aldı?
GeriTelevizyon Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim aldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
29.04.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim aldı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim aldı?

Survivor 2019'un bu akşam ekranlara gelen 57. bölümünde iletişim oyunu heyecanı vardı. Zorlu parkurda kıyasıya mücadelenin sonunda, ödül oyununu kazanan isimler belli oldu. Dokunulmazlık oyunu ise kıyasıya geçti. Bir takım dokunulmazlığı alarak takımlarını koruma altına aldı. Diğer takım ise ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kimler kazandı? İşte, o detaylar

On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 57. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Survivor'un 2019 sezonundaki 57. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. İletişim ödülü ve erzak ödül oyunu heyecanın olduğu bölümde, neler olduğu merak konusu oldu. İşte, bu akşam Survivor'da yaşananlar...

İLETİŞİM OYUNUNDA KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk yarışmacılar iletişim ödül oyununda yarıştılar. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 57. bölüm iletişim oyununu erkeklerde Okay kazandı. Kadınlar da ise Büşra kazandı. Okay, Emre ve Yusuf'u ödüle götürürken, Büşra, Seda ve Sude'yi ödüle götürdü.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Heyecan dolu geçen dokunulmazlık oyununu saniyeler belirledi. Siyah takım 8 sayı kazanırken, Beyaz takım 10 sayı alarak dokunulmazlık hakkını elde etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yunan ve Türk yarışmacıların belirlediği eleme adayları dün akşam ada konseyinde belli oldu. Buna göre, Elpida ve Spyros eleme adayları arasında yer aldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Muhteşem denge bozuldu

'Kilo veremeyince oturup yemeye başlıyorlar'

Ahmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!

Çocuklara sormuştum