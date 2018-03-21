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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.03.2018 - 08:29, Son Güncelleme:

Survivor'da gergin dakikalar.. Nagihan ve Sahra bir birine girdi

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Survivor'da gergin dakikalar.. Nagihan ve Sahra bir birine girdi

Survivor 2018'de bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde heyecan dolu anlar sahne aldı. Yarışmanın bir bölümünde oyun alanı karıştı. Topu paylaşamayan iki isim Nagihan ve Sahra bir birlerine giriyorlar. Ayrıca yarışmaya yeni dahil olan isim Berna ve Sahra arasında yaşanancaklarda merak konusu oluyor. Bu iki isim Survivor'da bir dönem beraber yarışmış ve ikilinin sert kavgaları sonucunda Berna diskalifiye olmuştu

Nagihan ve Sahra oyun alanında tehlikeli bir gerginlik yaşıyorlar. Yarışmanın başında ünlüler takımında yarışan Nagihan, ilerleyen zamanlarda gönüllüler takımına geçmiş ve o günden beri kadınlar arasında tartışmalar eksik olmamıştı. Şimdi bu tartışmaların arasında Nagihan ve Sahra'da dahil oldu. İşte Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde yaşanan gerginlik ve fragmanda ortaya çıkan detaylar

SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANDI?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta yaşanan eleme gecesiyle birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında şanssızlıklarını sürdüren gönüllüler takımı arkadaşlarından 3 ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kalmıştı. Eleme potasına giren İpek, Birsen ve Ramazan arasında halk oylamasıyla gerçekleşti. Gelen SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim gönüllüler takımından İpek Yaşar oldu.

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi artmaya devam ederken, oyun alanındaki hırsta artıyor. Karnı oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Oynanan ödül oyununda 2 ödül olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı iki takım yarışmacılarını da meraklandırdı. Ödül hem sucuk ekmek hem de kazanan takım Yunanistan takımıyla karşılaşacaktı. Son ana kadar süren yarışın kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı Yunanistan takımının karşısına
çıkma fırsatını yakaladı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI NEFES KESTİ

Türkiye-Yunanistan maçı Milli duyguları kabartan bir maça sahne oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları ödül oyununu kazanan Yunanistan takımının karşısına çıkma fırsatını yakalamıştı. Oldukça zorlu olan parkurda Türkiye'yi temsil eden ünlüler takımı maça kötü başladı ve 3-0 geriye düştü. Geriden gelerek hırs yapan Türkiye skoru 5-5'e getirdi. Son ana kadar kıyasıya süren rekabette Türkiye-Yunanistan maçını kazanan takım Türkiye oldu.

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