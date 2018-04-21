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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
21.04.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Survivor’da dokunulmaz oyunu öncesi kriz çıkıyor... Eleme adayları bu akşam belli olacak

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Survivor’da dokunulmaz oyunu öncesi kriz çıkıyor... Eleme adayları bu akşam belli olacak

Survivor’da günler geçtikçe açlığın ve oyunların zorlaşmasıyla birlikte gerginlik de artıyor. Survivor 2018’in 21 Nisan tarihli bölümüne dair önemli tüyolar veren fragman da bunun göstergelerinden biri. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen takımlar hem karşı takım hem de kendi içlerinde kriz yaşayacak. Peki yeni bölümde başka neler olacak? İşte Survivor 2018’in yeni bölümünden ilk görüntüler ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında gergin anlar yaşanırken, Nagihan ve Birsen arasında tartışma çıkıyor. Nagihan bu anların ardından 'beni delirtmeyin' diyerek takım arkadaşlarına bağırıyor. Yarışmanın başından beri dokunulmazlık oyunlarından hüsranla ayrılan Gönüllüler bu duruma "bir dur" demek istiyor, Ünlüler ise yakaladıkları başarıyı sürdürerek üstünlüklerini sürdürme peşinde. Son dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımından Cumali adaya veda etmişti. Adadaki isimlerin pek çoğuyla gergin anlar yaşayan Cumali Akgül’ün gidişi ardından bu ilk dokunulmaz oyunu olacak. Gönüllüler'in dokunulmazlığı kaybetmesi halinde kimleri yazacağı merak ediliyor, zira Cuma Akgül'ün her yenilginin ardından aday olarak gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. İşte eleme adaylarının belli olacağı bölüme dair ipuçları veren Survivor 2018 fragmanı ve ödül oyununda yaşananlar!

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı dün akşam oldukça lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. İki takım yarışmacıları da ödülü kazanıp karınlarını doyurmak istiyordu. Açlıktan dolayı oldukça enerji kaybeden iki takım yarışmacıları ödülü kazanmak için mücadele verdiler. Ödül lahmacundu. Ödülü duyan iki takım yarışmacıları adeta kendinden geçti. Ödül oyununa damga vuran anlardan biri Merve- Sema gerginliği oldu. Sema'nın sert söylemleri Merve'nin sinirlerini bozdu. Başarılı yarışmacı, "Sema abana niye böyle çıkış yapıyorsun." diyerek takım arkadaşına sitemde bulundu. Son ana kadar devam eden mücadelede kazanan takım yine ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı gönüllüler takımını 10-6 yenerek ödülü afiyetle yediler.

 

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