Survivor’da dokunulmaz oyunu öncesi kriz çıkıyor... Eleme adayları bu akşam belli olacak
Survivor’da günler geçtikçe açlığın ve oyunların zorlaşmasıyla birlikte gerginlik de artıyor. Survivor 2018’in 21 Nisan tarihli bölümüne dair önemli tüyolar veren fragman da bunun göstergelerinden biri. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen takımlar hem karşı takım hem de kendi içlerinde kriz yaşayacak. Peki yeni bölümde başka neler olacak? İşte Survivor 2018’in yeni bölümünden ilk görüntüler ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında gergin anlar yaşanırken, Nagihan ve Birsen arasında tartışma çıkıyor. Nagihan bu anların ardından 'beni delirtmeyin' diyerek takım arkadaşlarına bağırıyor. Yarışmanın başından beri dokunulmazlık oyunlarından hüsranla ayrılan Gönüllüler bu duruma "bir dur" demek istiyor, Ünlüler ise yakaladıkları başarıyı sürdürerek üstünlüklerini sürdürme peşinde. Son dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımından Cumali adaya veda etmişti. Adadaki isimlerin pek çoğuyla gergin anlar yaşayan Cumali Akgül’ün gidişi ardından bu ilk dokunulmaz oyunu olacak. Gönüllüler'in dokunulmazlığı kaybetmesi halinde kimleri yazacağı merak ediliyor, zira Cuma Akgül'ün her yenilginin ardından aday olarak gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. İşte eleme adaylarının belli olacağı bölüme dair ipuçları veren Survivor 2018 fragmanı ve ödül oyununda yaşananlar!
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler takımı dün akşam oldukça lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. İki takım yarışmacıları da ödülü kazanıp karınlarını doyurmak istiyordu. Açlıktan dolayı oldukça enerji kaybeden iki takım yarışmacıları ödülü kazanmak için mücadele verdiler. Ödül lahmacundu. Ödülü duyan iki takım yarışmacıları adeta kendinden geçti. Ödül oyununa damga vuran anlardan biri Merve- Sema gerginliği oldu. Sema'nın sert söylemleri Merve'nin sinirlerini bozdu. Başarılı yarışmacı, "Sema abana niye böyle çıkış yapıyorsun." diyerek takım arkadaşına sitemde bulundu. Son ana kadar devam eden mücadelede kazanan takım yine ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı gönüllüler takımını 10-6 yenerek ödülü afiyetle yediler.
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