Survivor'da futbol maçı heyecanı | Survivor'da bu akşam ne oldu?
Finale adım adım yaklaşılan Survivor 2018'de bu akşam birleşme gecesi ve futbol maçı heyecanı vardı. Birleşme partisi öncesi 69. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da Acun Medya ekibi ve Survivor yarışmacıları futbol maçında karşı karşı karşıya geldi. Ayrıca 'Anlat Bakalım' oyunu da oynandı. Peki, maçı kim kazandı? Survivor'da bu akşam başka ne oldu?
Heyecanın dozunun her hafta arttığı Survivor'da bu akşam bir birinden keyifli dakikalar yaşandı. Öncelikle 'Anlat Bakalım' oynandı ve ardından futbol maçı heyecanı yaşandı. Peki, 'Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Futbol maçının galibi kim oldu? İşte, Survivor 2018'de bu akşam yaşananlar...
"ANLAT BAKALIM" OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un bu akşam ekranlara gelen 69. bölümünde 'Anlat Bakalım' heyecanı yaşandı. Acun Medya ekibi ve Survivor yarışmacılarını karşı karşıya getiren oyunda kazanan 10-4 gibi net bir skorla Acun Medya ekibi oldu. Oyunun kazananlara ödül olarak hamburger verildi.
SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor'da "Anlat Bakalalım" yarışmasının tamamlanmasının ardından bu kez de futbol maçı heyecanı yaşandı. Heyecan dolu müsabakada ilk yarının 6-4'lük skorla bitti. İlk yarıyı Acun Medya ekibi önde kapattı. Maç sonunda kazanan 13-9'luk skorla Acun Medya ekibi oldu.
SEMBOL OYUNUN YARI FİNALİNDE NE OLDU?
Survivor’ın dün akşamki sembol oyunu heyecanı yaşandı. Karşı karşıya gelen yarışmacılar, aileleriyle görüşebilme imkanı için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor’da sembol oyununu kim kazandı? İlk isim hangi takımdan çıktı? İşte, sembol oyununun galipleri...
Hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaş veren yarışmacılar, bugün sembol oyununun yarı finali için yarıştı. Ailelerine olan özlemlerini sık sık dile getiren Gönüllüler ve All Star kadrosu, aylar sonra onları görme fırsatı yakalamak için kıyasıya mücadele etti. Erkeklerde Adem Kılıççı ve Hilmi Cem finale kaldı. Kadınlarda finale kalan isimler ise Yağmur Banda ve Damla Can oldu.
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