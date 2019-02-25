Survivor'da eleme adayları kimler oldu?
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesi tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunları oynandı ve yarışmacılar parkurda zorlu anlar yaşadı. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Türk takımı bu hafta eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, Survivor'da Türk takımında eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında eleme adayları belli oldu. Kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından Türk takımında ortalık karıştı. Bora ve Atakan cephesi arasında gerilim artmaya devam ediyor. Peki, Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışma programı Survivor'da bu hafta Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan 10’a 4 gibi net bir skorla Türk takımı oldu.
Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise son ana kadar nefes kesen bir mücadele vardı. İkinci dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazandı ve final etabı oynandı. Oynanan final etabında Yunan takımı kazanarak bu hafta elenme adayı olmaktan kurtuldu. Bu hafta Türk takımından bir kişi adaya veda edecek.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında eleme adayları belli oldu. Takım kararıyla eleme adayı olan ilk isim Atakan oldu. İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Ecem söyledi ve ikinci eleme adayı Kaan oldu. Üçüncü eleme adayı ise Okay tarafından belirlendi ve üçüncü eleme adayı Bora oldu.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye - Yunanistan'da iki takım erzak ödülü için nefes kesen bir mücadele verdi. Türk takımı, rahat bir oyunla Yunan takımına karşı 10-7 skorla erzak ödülünü kazanan taraf oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Geçtiğimiz hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan İoulieta, Spyros ve Vasilis arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden son isim en az oyu alarak İoulieta oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle