Survivor'da dün akşam kim elendi.. İşte değişen takımlar.. Peki kim hangi takımda?

Survivor 2018'de çok radikal bir değişiklik yapılarak All Star konsepti bitirildi ve bunun yerine, All Star All Star'a Karşı isimli yeni konsepte geçileceği adadaki yarışmacılara ve ekranları başında Survivor'u izleyen yarışmacılara açıklandı. Bu kararın ardından hem yarışmacılar hem de Survivor izleyicileri çok büyük şaşkınlık yaşadı. Yeni formatın detayları ve yeni takımların kimlerden oluşacağı Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılara bildirildi.

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi daha bu hafta adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından çıkan 3 aday birinin hayalleri sonlanmış oldu. Yapılan oylama sonucunda ise kimin adaya veda ettiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, gönüllüler takımından bu hafta adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte merak edilen o soruların yanıtı.

SURVİVOR 2018'DE KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de bu gece her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Geçtiğimiz gece dokunulmazlık oyununu rakiplerine karşı 10-6 gibi bir skorla kaybeden gönüllüler takımından bir yarışmacı adadan ayrıldı. Yağmur Banda, Birsen Bekgöz ve Nevin Yanıt'ın yer aldığı eleme potasından bir kişi, en az SMS oyunu alarak gecenin sonunda Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Yapılan halk oylaması sonucu adaya veda eden isim Nevin Yanıt oldu. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla bir kişi daha eksildi.

HAKAN VE ÜMİT KARAN TARTIŞTI

Survivor'da yaşanan takım değişikliğinin etkileri sürerken, takım değişikliği süreci pekte sakin ilerlemedi. Hakan ve All Star takımı arasındaki gerilim artarken, söz düellosu takım eşleşmeleri belli olana kadar sürdü. All Star takımı ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtirken, gönüllüler takımı ise kendilerini küçük görmelerinden dert yandı.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da 2 Nisan akşamına damga vuran bir oyun da sembol ödülü oldu. Kıbrıs yolunda kendilerini garantiye alacak 2 ismi belirleme amacıyla oynanan sembol oyununda kıyasıya mücadele vardı. Büyük bir mücadelenin ardından erkeklerde kazanan Hilmi Cem İntepe, kadınlarda ise Nagehan Karadere oldu.

SURVİVOR 2018’İN YENİ KONSEPTİ

Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler arasındaki güç dengesinin bir türlü sağlanamaması sebebiyle Survivor 2018'in konsepti değiştirildi. Acun Ilıcalı'nın detaylarını açıkladığı konseptte, All Star takımı 6'ya 5 şeklinde ayrıldı ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından bölünmüş takımlara dağıldı. Her iki takımında oyuncu sayısı 10-10 olarak eşit şekilde dengelendi.

SURVİVOR YENİ KONSEPTTE KİM HANGİ TAKIMA YER ALACAK?

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni konsept sonucu oluşan takımları ve bu takımların hangi yarışmacılardan olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre;

Gönüllüler Takımı: Hakan Hatipoğlu, Nagehan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir