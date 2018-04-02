Nevin Yanıt kimdir? Survivor Nevin Yanıt kaç yaşında, nereli?
Survivor Gönüllüler takımındaki performansıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Nevin Yanıt'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sezon yayınlanan Survivor 2018'in en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Nevin Yanıt'ın kim olduğu ve kariyeri yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki Nevin Yanıt kimdir? Survivor Nevin Yanıt kaç yaşında ve nereli? Nevin Yanıt kiminle evli?
Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken seyircilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Nevin Yanıt oldu. Güçlü fiziği ve atletik yapısı ile hemen dikkatleri üzerine çeken eski milli atlet Nevin Yanıt'ın özel hayatına dair merak ettikleri konuları araştıran vatandaşlar, bu konuda meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte Survivor 2018'in hırslı yarışmacısı Nevin Yanıt hakkında merak edilenler...
NEVİN YANIT KİMDİR?
1986 yılında Mersin'de dünyaya gelen Nevin Yanıt, çocukluğundan beri ilgili olduğu atletizm sporuna 2002 yılında profesyonel olarak başlamış ve gerek ulusal gerek de uluslararası alanda kazandığı madalyalarla adından söz ettirmiştir.
2004 - 2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kıran Nevin Yanıt, 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında Macaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, yine 2007 yılı içinde Bangkok'ta yapılan Dünya Üniversite Oyunları'nda ise ikinci oldu. Mart 2008'de İspanya'nın Valencia şehrinde organize 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi.
Nevin Yanıt, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 derecesiyle Olimpiyat tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve organizasyondan elendi.
İtalya’nın Pescara şehrinde düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre engelli yarışında ülkemizi başarı ile temsil eden Nevin yanıt 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanmıştı. Eski milli atlet, kendisi gibi spor camiasından olan Serkan Baltacı ile evlenmiş, evlendikten sonra Baltacı soyadını almıştır.
NEVİN YANIT’IN SURVİVOR KARİYERİ
Türk atletizminin en iyi kısa mesafe koşucularından milli atlet Nevin Yanıt'ın Survivor 2018’e katılacağı Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyadan duyurulmasının ardından sıkı bir şekilde yarışmaya hazırlanan Nevin Yanıt, hazırlık sürecini Instagram sayfası üzerinden takipçileri ve Survivor izleyicileri ile paylaştı.
Survivor 2018'de şu ana kadar 28 oyunda yer alan Nevin yanıt, bu oyunların ardından toplam 42 puan topladı ve puan tablosunda 16. sırada kendine yer buldu.
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