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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.03.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının hırsı ve kalitesi artmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen heyecanlı yarışması Survivor'da bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu yer aldı. Dokunulmazlık oyununda her hafta fırtına gibi esen ünlüler takımı bu hafta da dokunulmazlığı kazanıp, gönüllüler takımından bir kişinin adaya veda etmesini istiyorlardı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da ada konseyi ve dokunulmazlık oyunlarında gerilimler artmaya devam ediyor. Söz konusu dokunulmazlık oyunu olunca iki takım yarışmacıları da adeta kanlarının son damlalarına kadar mücadele ediyorlar. Bugüne kadar oldukça kayıp veren gönüllüler takımı bu hafta takımlarını garanti altına almak istiyorlardı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Her hafta sadece bir defa oynanan dokunulmazlık oyunu bu akşam oldukça kıran kırana geçti. Sumo parkurunda yarışacak olan yarışmacılar oldukça heyecanlıydı. Mücadelede oldukça gerilimli ve sert dakikalar yer aldı. Bugünü kadar bu oyunu sadece bir kez kaybeden All-Star takımı yine dokunulmazlığı alıp, takımlarını koruma altına almak istiyorlardı. Ünlüler takımında Turabi dokunulmazlık oyununda fırtına gibi esti. Hiç oyun kaybetmeyen Turabi, dokunulmazlığın kazanılmasında büyük rol sahibi oldu. Ünlüler takımı dokunulmazlığı bir kez daha kazanarak, gönüllüler takımından bir kişinin daha adaya veda etmesini garantiledi.

ADA KONSEYİ HEYECANI

Gönüllüler takımında gerilimli ada konseyleri bir türlü son bulmuyor ve her hafta takımlarından bir kişinin adaya vedasını yaşıyorlar. Bu hafta da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde yine isim vermek zorunda kaldı. 

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı. Birinci eleme adayı takım arası yapılan oylama sonucunda Anıl çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cumali, ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı seçerken, haftanın en iyi performansı Birsen ise üçüncü eleme adayı olarak Yağmur söyledi.

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