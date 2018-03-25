Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının hırsı ve kalitesi artmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen heyecanlı yarışması Survivor'da bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu yer aldı. Dokunulmazlık oyununda her hafta fırtına gibi esen ünlüler takımı bu hafta da dokunulmazlığı kazanıp, gönüllüler takımından bir kişinin adaya veda etmesini istiyorlardı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da ada konseyi ve dokunulmazlık oyunlarında gerilimler artmaya devam ediyor. Söz konusu dokunulmazlık oyunu olunca iki takım yarışmacıları da adeta kanlarının son damlalarına kadar mücadele ediyorlar. Bugüne kadar oldukça kayıp veren gönüllüler takımı bu hafta takımlarını garanti altına almak istiyorlardı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Her hafta sadece bir defa oynanan dokunulmazlık oyunu bu akşam oldukça kıran kırana geçti. Sumo parkurunda yarışacak olan yarışmacılar oldukça heyecanlıydı. Mücadelede oldukça gerilimli ve sert dakikalar yer aldı. Bugünü kadar bu oyunu sadece bir kez kaybeden All-Star takımı yine dokunulmazlığı alıp, takımlarını koruma altına almak istiyorlardı. Ünlüler takımında Turabi dokunulmazlık oyununda fırtına gibi esti. Hiç oyun kaybetmeyen Turabi, dokunulmazlığın kazanılmasında büyük rol sahibi oldu. Ünlüler takımı dokunulmazlığı bir kez daha kazanarak, gönüllüler takımından bir kişinin daha adaya veda etmesini garantiledi.
ADA KONSEYİ HEYECANI
Gönüllüler takımında gerilimli ada konseyleri bir türlü son bulmuyor ve her hafta takımlarından bir kişinin adaya vedasını yaşıyorlar. Bu hafta da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde yine isim vermek zorunda kaldı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı. Birinci eleme adayı takım arası yapılan oylama sonucunda Anıl çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cumali, ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı seçerken, haftanın en iyi performansı Birsen ise üçüncü eleme adayı olarak Yağmur söyledi.
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