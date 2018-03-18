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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 18 Mart pazar akşamı Ünlüler ve Gönüllüler takımından oyuncular dokunulmazlık oyununu kazanmak için adeta varlarını yoklarını ortaya koydu. Amansız bir mücadelenin sonunda Survivor'da eleme adayları belirlendi. Peki, eleme adaylarının belirlendiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim oldu?

Hürriyet Haber
18.03.2018 - 23:49 | Son Güncelleme :

Survivor'ın bu haftaki eleme adayları, 18 Mart akşamı oynanan oyunun ardından belirlendi. Oldukça zorlu bir mücadele sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu geçtiğimiz haftanın kaybedeni olan Ünlüler Takımı kazandı. Böylece Gönüllüler Takımı, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden yarış yaptı. Gönüllüler takımı eleme için içlerinden 3 ismi belirledi. Peki, Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadele ile geçti. Dokunulmazlık oyununu kazanan All star yani Gönüllüler Takımı oldu. Dokunulmazlık oyunu skoru; All Star 10 - 5 Gönüllüler

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK NAGEHAN'IN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isim Nagihan Karadere oldu. Bu sonuçla birlikte Nagehan bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu. Haftanın en iyi performansının sahibi Funda da dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.

PERFORMANS BİRİNCİSİ FUNDA OLDU

Survior'un sunucusu Alp Kırşan, haftanın performans birincisini açıkladı. Gönüllüler Takımının performans birincisi Funda Alkayış seçildi. Böylece Funda'nın adı eleme adayı olarak takım arkadaşları tarafından bu hafta yazılamayacak. Funda ayrıca ada konseyinde elenmek üzere bir arkadaşını söyleyerek eleme adayı yapacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Survivor'da bu hafta adaya Gönüllüler takımından bir kişi veda edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı üyeleri tarafından yapılan oylama sonucu adaya veda edecek 3 eleme adayından biri belli oldu. Ada konseyinde en çok oyu İpek aldı ve birici eleme adayı oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Nagehan Karadere de kural gereği bir kişiyi eleme adayı olarak şeçti. Nagehan, Ramazan'ı eleme adayı olarak belirledi. Haftanın en iyi performans sergileyen yarışmacısı seçilen Funda ise 3. eleme adayı olarak Birsen'i belirledi.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor 2018 All Star kadrosunda bulunan Nihat Doğan geçtiğimiz hafta Survivor eleme konseyinde SMS sonuçlarında en az oyu alarak yarışmaya veda etti.

SURVİVOR’A YENİ YARIŞMACI

Acun Ilıcalı, Survivor 2018’e sakatlık nedeni ile veda eden Ecem yerine Berna Canbeldek'in katılacağını açıkladı.

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