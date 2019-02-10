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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 23:07, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler olacak?

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler olacak?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Ekranların heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir dokunulmazlık mücadelesi oynandı. Zorlu parkurda savaşan yarışmacılar, eleme adayı olmamak ve takımlarına yardım edebilmek için mücadele ettiler. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Heyecan seviyesi yüksek yarışma programı Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu mücadeleleri heyecan yarattı. Türkiye ve Yunanistan takımları arasında bu akşam elenmeme ve dokunulmaz olabilme adına mücadele yaşandı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

HANGİ TAKIM DOKUNULMAZ OLDU?

Yarışma programı Survivor'da dün akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Yunan takımı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı durumu eşitledi ve iki takım yarışmacıları arasında final oyunu oynandı. 3 olanın kazanacağı final etabında Yunan takımı daha başarılı olan taraf oldu ve bu hafta dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylelikle bu hafta elenecek olan ismin Türk takımından olacağı garantilendi.

SURVİVOR'A YENİ YARIŞMACI

Survivor Türkiye-Yunanistan mücadelesinde Türk tarafına yeni isim olarak Erdem Ekşioğlu dahil oldu.

1994 yılında dünyaya gelen Erdem Ekşioğlu, yarışma başlamadan önce kendisini şu şekilde tanımlamıştı;

Erdem Ekşioğlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alan Erdem Ekşioğlu, kendisiyle ilgili sorulara şu ifadelerle cevap vermiştir;

"Karakterime çok güveniyorum. Hırslıyım, mücadeleci bir yapım var. Survivor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Benim için oyunculuktan daha büyük bir hayal varsa o da Survivor, çünkü oyunculukta başka karakterin altında bir hedef kitlesi oluşturuyorsunuz. Ama Survivor'da kendi karakterimin altında kendi hedef kitlemi oluşturabileceğimi düşünüyorum. Aile özlemi elbette zorlayacak. Ama onlardan ayrı kalmak kendi iç dünyama dönmemi sağlayacak. Biraz daha kendimi dinleyebileceğim orada. Daha çok kıymet vereceğim belki onlara. Onun dışında açlığın zorlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha başarıya aç birisiyim ben. Fiziksel açlığın beni zorlayacağını düşünmüyorum.

Bu sene bizim için biraz daha milli bir mücadeleye dönmüş olacak. Kendi takım arkadaşlarımızdan çok rakip takım ile mücadelemiz olacak. Bu beni daha çok kamçılar. Eve izleyip insanların yapamadığını görmek beni daha da delirtecekti. Ben oraya gidip hırsımla, düşüncemle Yunanlıları yenmeyi düşünüyorum.

Survivor'a kazanmaya gidiyorum. Kendime güveniyorum. Başarılı hırslı, mücadeleci bir yapım var. Survivor hayatta kalmak demek. Bence hayatın amacı hayatta kalmak. Survivor'a hayatta kalmaya ve yarışmayı kazanmaya gidiyorum."

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