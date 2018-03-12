Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Survivor'ın bu haftaki eleme adayları, 11 Mart akşamı oynanan oyunun ardından belirlendi. Oldukça zorlu bir mücadelenin gerçekleştiği Survivor dokunulmazlık oyununu bu sefer Gönüllüler takımı kazandı. Böylece Ünlüler, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden yarışa tutuştu. Ünlüler takımı eleme için içlerinden 3 ismi belirledi. Peki, Survivor'da eleme adayları kim oldu?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK TURABİ'NİN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star yani ünlüler takımı, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak bu hafta adada kalmayı garantiledi. Haftanın en iyi performansının sahibi Sema'da ikinci dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan Nihat Doğan ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunun kazananı Turabi ise 2. eleme adayı olarak Damla'yı seçti. Haftanın en iyi oyuncusu seçilen Sema ise eleme adayı olarak Murat'ı seçti.

SAHİLLER DEĞİŞİYOR

Acun Ilıcalı, yarışmanın yapıldığı bölgedeki hava koşulları nedeniyle, yarışmacıların kaldığı sahillerin değişeceği açıklandı. Acun Ilıcalı ayrıca, Türkiye ve Romanya takımları arasında yapılan yarışmaların, yayın günlerinin denk gelmesi nedeniyle bir süre yapılamayacağınında bilgisini verdi.