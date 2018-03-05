Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Survivor eleme adayları, 4 Mart akşamı oynanan oyunun ardından belirlendi. Ödül oyunu, dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu ile büyük efor sarf eden gönüllüler takımı, içlerinden 3 ismi belirledi. Peki, Survivor'da eleme adayları kim oldu? İşte, dokunulmazlık oyunu ve oyunda meydana gelen yenilikler hakkında detaylı bilgiler
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
5 sayısına ulaşanın kazanacağı ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı müthiş efor sarf etti. Puzzle ve atışın olduğu parkurda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı, bu oyun ile birlikte hem yataklı adalarını hem de un ve yağ gıdalarını kazandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KAZANAN KİM?
Dokunulmazlık oyunu, Survivor'ın klasik oyunlarından birisi olan denge çubuğu ile tamamlandı. Güçlü olan tarafın diğerini elindeki çubuk ile iterek suya düşürmeye çalıştığı oyunda kazanan yine ünlüler takımı oldu. Böylece gönüllüler, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden yarışa tutuştu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK CUMALİ'NİN
Bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde en iyi performansa sahibini belirleyen Alp Kırşan, kazanan kişinin Anıl olduğunu duyurdu. En iyi performans ödülüne sahip olan Anıl, ilk dokunulmazlığı alan kişi olurken, bireysel dokunulmazlığın kazananı Cumali ise haftanın dokunulmaz ikinci yarışmacısı oldu.
ADA KONSEYİNDE KİM KİMİ SEÇTİ?
Ada Konseyi'nde ekrana yansıyan görüntülerde genel olarak Emre ve İpek'in yazıldığı görüldü. İşte, yarışmacıların seçimleri;
Cumali Emre'yi seçti
Hakan Emre'yi seçti
Yağmur İpek'i seçti
Melih İpek'i seçti
Funda İpek'i seçti
Ramazan İpek'i seçti
Emre İpek'i seçti
Tüm bu oylamanın sonucunda kutudan 6 İpek ve 2 Emre çıktı. Bunun sonucunda ilk eleme adayı İpek olmuş oldu.
CUMALİ VE ANIL ADAYINI BELİRLEDİ
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali, Melih'i seçti. En iyi performans dokunulmazlığını kazanan Anıl ise Emre'yi seçti.
ACUN ILICALI TURABİ'NİN DURUMUNU ELE ALDI
Rumen takımından Yanut'un tahrik edici davranışta bulunduğunu ancak daha öncesinde Hilmicem'in de Yanut'un yaptığı gibi rakip takımın parkurundaki labutlarını devirdiğini ifade eden Acun Ilıcalı, Turabi'nin durumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Turabi ise rakip takım yarışmacılarının kendisini küfür ile tahrik ettiğini ifade ederek özür diledi. Acun Ilıcalı ise bundan sonra özellikle international oyunlarda böyle bir hamle olmaması konusunda söz istedi.
YENİ YARIŞMA VE AİLE SÜRPRİZİ
Her hafta sembol oyunu oynanacağını açıklayan Acun Ilıcalı, en iyi erkek ve en iyi kızın belirleneceğini açıkladı. Bu iki ismin ise haftada bir gün Rumen ve Yunan takımlarının en iyileriyle çıkacağını duyurdu. Eğer bu oyunların 3 kere kazanılması halinde, kazanan yarışmacıların ailesinin Dominik'e geleceğini açıkladı. İnternational büyük finali kazananının ise 250 bin lira kazanacağını ifade etti.
Bu oyunun ilki ise 5 Mart Pazartesi akşamı oynanacak. Oyuna çıkacak olan isimler ise şu şekilde;
Yunan takımı: Nilias, Katherina
Rumen takımı: Krita, Larissa
Türk takımı: Ümit Karan, Damla
ACUN ILICALI'DAN BOMBA ÜZERİNE BOMBA
Konsey gecesi birçok yenilikten bahseden Acun Ilıcalı, açıkladığı yeniliklere ilaveten ikinci bir sürpriz daha açıkladı. Baraka ödülünün haftada iki kere oynanacağını duyuran Acun Ilıcalı, bu oyunda en iyi iki erkek ve en iyi iki kız yarışacağını ve bu oyunun 10'da sona ereceğini ifade etti.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün