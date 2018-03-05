Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Survivor eleme adayları, 4 Mart akşamı oynanan oyunun ardından belirlendi. Ödül oyunu, dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu ile büyük efor sarf eden gönüllüler takımı, içlerinden 3 ismi belirledi. Peki, Survivor'da eleme adayları kim oldu? İşte, dokunulmazlık oyunu ve oyunda meydana gelen yenilikler hakkında detaylı bilgiler

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

5 sayısına ulaşanın kazanacağı ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı müthiş efor sarf etti. Puzzle ve atışın olduğu parkurda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı, bu oyun ile birlikte hem yataklı adalarını hem de un ve yağ gıdalarını kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KAZANAN KİM?

Dokunulmazlık oyunu, Survivor'ın klasik oyunlarından birisi olan denge çubuğu ile tamamlandı. Güçlü olan tarafın diğerini elindeki çubuk ile iterek suya düşürmeye çalıştığı oyunda kazanan yine ünlüler takımı oldu. Böylece gönüllüler, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden yarışa tutuştu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK CUMALİ'NİN

Bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde en iyi performansa sahibini belirleyen Alp Kırşan, kazanan kişinin Anıl olduğunu duyurdu. En iyi performans ödülüne sahip olan Anıl, ilk dokunulmazlığı alan kişi olurken, bireysel dokunulmazlığın kazananı Cumali ise haftanın dokunulmaz ikinci yarışmacısı oldu.

ADA KONSEYİNDE KİM KİMİ SEÇTİ?

Ada Konseyi'nde ekrana yansıyan görüntülerde genel olarak Emre ve İpek'in yazıldığı görüldü. İşte, yarışmacıların seçimleri;

Cumali Emre'yi seçti

Hakan Emre'yi seçti

Yağmur İpek'i seçti

Melih İpek'i seçti

Funda İpek'i seçti

Ramazan İpek'i seçti

Emre İpek'i seçti

Tüm bu oylamanın sonucunda kutudan 6 İpek ve 2 Emre çıktı. Bunun sonucunda ilk eleme adayı İpek olmuş oldu.

CUMALİ VE ANIL ADAYINI BELİRLEDİ

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali, Melih'i seçti. En iyi performans dokunulmazlığını kazanan Anıl ise Emre'yi seçti.

ACUN ILICALI TURABİ'NİN DURUMUNU ELE ALDI

Rumen takımından Yanut'un tahrik edici davranışta bulunduğunu ancak daha öncesinde Hilmicem'in de Yanut'un yaptığı gibi rakip takımın parkurundaki labutlarını devirdiğini ifade eden Acun Ilıcalı, Turabi'nin durumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Turabi ise rakip takım yarışmacılarının kendisini küfür ile tahrik ettiğini ifade ederek özür diledi. Acun Ilıcalı ise bundan sonra özellikle international oyunlarda böyle bir hamle olmaması konusunda söz istedi.

YENİ YARIŞMA VE AİLE SÜRPRİZİ

Her hafta sembol oyunu oynanacağını açıklayan Acun Ilıcalı, en iyi erkek ve en iyi kızın belirleneceğini açıkladı. Bu iki ismin ise haftada bir gün Rumen ve Yunan takımlarının en iyileriyle çıkacağını duyurdu. Eğer bu oyunların 3 kere kazanılması halinde, kazanan yarışmacıların ailesinin Dominik'e geleceğini açıkladı. İnternational büyük finali kazananının ise 250 bin lira kazanacağını ifade etti.

Bu oyunun ilki ise 5 Mart Pazartesi akşamı oynanacak. Oyuna çıkacak olan isimler ise şu şekilde;

Yunan takımı: Nilias, Katherina

Rumen takımı: Krita, Larissa

Türk takımı: Ümit Karan, Damla

ACUN ILICALI'DAN BOMBA ÜZERİNE BOMBA

Konsey gecesi birçok yenilikten bahseden Acun Ilıcalı, açıkladığı yeniliklere ilaveten ikinci bir sürpriz daha açıkladı. Baraka ödülünün haftada iki kere oynanacağını duyuran Acun Ilıcalı, bu oyunda en iyi iki erkek ve en iyi iki kız yarışacağını ve bu oyunun 10'da sona ereceğini ifade etti.