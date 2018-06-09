Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyununun heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Büyük finale çok az bir zaman kala dokunulmazlık oyunları daha da kritik bir hal alıyor. Kaybedenin affı olmayacağı dokunulmazlık oyunlarında bu akşam yine hırs ve mücadele oldukça üst seviyedeydi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar mücadele ettiler. Adalarından kimsenin gitmesini istemeyen yarışmacılar performanslarını parkura yansıttılar. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununda adeta nefes kesen dakikalar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanıp takımlarını koruma altına almaya çalıştılar. Yarışmacılar parkurda zorlu dakikalar yaşadı fakat gönüllüler takımı bu akşam rüzgar gibi esti ve oyunu kazandı. Oyunu 10-7 kazanan gönüllüler takımı büyük sevinç yaşarken ünlüler takımı üzüntüye boğuldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde üzülen ve isim yazan taraf oldu. Ünlüler takımında bu akşam ilk eleme adayı olan isim takım kararıyla Mustafa Kemal oldu.
Bireysel dokunulmazlık kolyesini alan Adem ise ikinci eleme adayını belirledi. Ünlüler takımında haftanın ikinci eleme adayı Turabi oldu.
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