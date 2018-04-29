Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte Turabi'nin aldığı ceza

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’ın bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam yapıldı. Mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Survivor adasında, oldukça zorlu bir parkurda oynan oyun sonrası bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. Dokunulmazlık oyunun yanı sıra Turabi ile diğer yarışmacılar arasındaki gerginlik ve Acun Ilıcalı’nın Turabi’ye tepkisi de çok konuşuldu. İşte, Survior'da bu haftanın dokunulmazlık oyunu hakkında tüm merak edilenler...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da geçtiğimiz haftalarda değişen format gereği her hafta artık 2 dokunulmazlık oyunu yapılıyor. Finale git gide yaklaşılan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı birinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu Bu sonucun ardından gönüllüler takımı bir de kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu için bu kez kendi aralarında karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isimi Hilmi Cem oldu. Bu sonuçla birlikte Hilmi Cem İntepe bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu ve ada konseyinde bir eleme adayı belirleme hakkı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu eşit sayıda oy alan Murat ve Yağmur ilk eleme adayları oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Hilmi Cem ise 3. eleme adayı olarak Birsen Bekgöz’ü seçti.

Format gereği Survivor'da yarın bir dokunulmazlık oyunu daha yapılacak o oyunu da gönüllüler takımı kaybettiği takdirde konseyde bir isim seçecek. Dokunulmazlık oyununu bu kez ünlüler kaybederse ünlüler takımı kendi içinden 2 kişiyi eleme adayı olarak belirleyecek .

ACUN ILICALI'DAN TURABİ'YE TEPKİ

Cumartesi akşamı yayınlanan bölüme Turabi gerilimi damga vurdu. Kendi alanlarında parkurdaki mücadeleyi izleyen gönüllüler takımının arkasına gelen Turabi, Anıl'a omuz attığı omuzun ardından tartışmanın başlamasına neden oldu. Tartışmada, Anıl'ı savunan Hakan, Turabi'nin küfürlerine maruz kaldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Turabi'yi en başta uyardığını ancak Turabi'nin kendi kurallarını koymayı tercih ettiğini ifade ederek konuyla ilgili akşam bir karar verileceğini ifade etti.

Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan bölümünde Turabi'ye verilen ceza damga vurdu. Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda Turabi Çamkıran'ın agresif tavırları nedeniyle 5 maç oynamama cezası aldığını açıkladı. Karar sonrası söz hakkı verilen Turabi ise söz hakkını kullanmayarak sessiz kalmayı tercih etti.

SURVİVOR 2018 BÜYÜK SMS SONUÇLARI

Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti. Bunun üzerine başlayan SMS oylaması 27 Nisan Cuma akşamı sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.