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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
29.04.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte Turabi'nin aldığı ceza

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte Turabi'nin aldığı ceza

Survivor'ın bu haftaki eleme adayları kıyasıya mücadeleler sonunda belirlendi. 28 Nisan Cumartesi akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımından oyuncular dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı ve büyük mücadele örneği ortaya koydu. Zorlu mücadelenin ardından kaybeden takım belli oldu ve bireysel dokunulmazlık için 2. kez mücadele etti. Geceye ayrıca Turabi’ye verilen ceza damga vurdu. Peki, Survivor'da bu hafta birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları olarak konseyde hangi isimler belirlendi? Turabi’nin cezası ne oldu?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’ın bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam yapıldı. Mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Survivor adasında, oldukça zorlu bir parkurda oynan oyun sonrası bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. Dokunulmazlık oyunun yanı sıra Turabi ile diğer yarışmacılar arasındaki gerginlik ve Acun Ilıcalı’nın Turabi’ye tepkisi de çok konuşuldu. İşte, Survior'da bu haftanın dokunulmazlık oyunu hakkında tüm merak edilenler...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da geçtiğimiz haftalarda değişen format gereği her hafta artık 2 dokunulmazlık oyunu yapılıyor. Finale git gide yaklaşılan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı birinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu Bu sonucun ardından gönüllüler takımı bir de kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu için bu kez kendi aralarında karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isimi Hilmi Cem oldu. Bu sonuçla birlikte Hilmi Cem İntepe bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu ve ada konseyinde bir eleme adayı belirleme hakkı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Gönüllüler  takımı tarafından yapılan oylama sonucu eşit sayıda oy alan Murat ve Yağmur ilk eleme adayları oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Hilmi Cem ise 3. eleme adayı olarak Birsen Bekgöz’ü seçti.

Format gereği Survivor'da yarın bir dokunulmazlık oyunu daha yapılacak o oyunu da gönüllüler takımı kaybettiği takdirde konseyde bir isim seçecek. Dokunulmazlık oyununu bu kez ünlüler kaybederse ünlüler takımı kendi içinden 2 kişiyi eleme adayı olarak belirleyecek .

ACUN ILICALI'DAN TURABİ'YE TEPKİ

Cumartesi akşamı yayınlanan bölüme Turabi gerilimi damga vurdu. Kendi alanlarında parkurdaki mücadeleyi izleyen gönüllüler takımının arkasına gelen Turabi, Anıl'a omuz attığı omuzun ardından tartışmanın başlamasına neden oldu. Tartışmada, Anıl'ı savunan Hakan, Turabi'nin küfürlerine maruz kaldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Turabi'yi en başta uyardığını ancak Turabi'nin kendi kurallarını koymayı tercih ettiğini ifade ederek konuyla ilgili akşam bir karar verileceğini ifade etti.

Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan bölümünde Turabi'ye verilen ceza damga vurdu. Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda Turabi Çamkıran'ın agresif tavırları nedeniyle 5 maç oynamama cezası aldığını açıkladı. Karar sonrası söz hakkı verilen Turabi ise söz hakkını kullanmayarak sessiz kalmayı tercih etti.

SURVİVOR 2018 BÜYÜK SMS SONUÇLARI

Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti. Bunun üzerine başlayan SMS oylaması  27 Nisan Cuma akşamı sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.

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