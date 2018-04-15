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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.04.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayları

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayları

Survivor dokunulmazlık oyunu, pazar günü oynanan oyunların ardından bu haftanın yeni eleme adaylarını belirledi. Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyununda iki ismin belirlenmesinin ardından pazar akşamı dokunulmazlık için yeniden mücadele eden yarışmacılar, ciddi bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, bu haftanın eleme adayları ve dokunulmazlık oyunundan bazı bilgiler

Survivor dokunulmazlık oyunu pazar akşamı heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Ringe çıkarak rakiplerinin elindeki objeyi yere düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, pazar akşamının eleme adayları arasında kendi arkadaşlarının olmaması için ellerinden geleni yaptı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, eleme adayları ve detaylı bilgiler

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu renkli dakikalara sahne oldu. Ringde rakibinin elinde tuttuğu objeyi düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, büyük efor sarf etti. Gönüllüler takımında mücadele eden Murat, kendince geliştirdiği yöntemle rakibinin etrafında tur attı. Rakibi Adem, Murat'ın bu taktiğini 'Başım döndü Murat yeter' şeklinde esprili bir dille eleştirdi. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gönüllüler dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından 3 kişiyi aday olarak göstermek zorunda kaldı. Ada konseyinde yarışmacıların tercihleri ise şu şekilde oldu;

Cumali'nin yazdığı isim Birsen
Anıl'ın yazdığı isim Damla
Damla'nın yazdığı isim Nagihan
Hilmicem'in yazdığı isim Damla
Murat'ın yazdığı isim Damla
Yağmur'un yazdığı isim Birsen
Hakan'ın yazdığı isim Birsen oldu.

Oylama sonucuna göre ise çıkan sonuçlar şu şekilde;
Damla 5 oy
Birsen 3 oy
Nagihan 1 oy

Buna göre haftanın eleme adayları Cumali, Hakan ve Damla oldu.

BERNA VE ÜMİT KADRODA DOKUNULMAZLIK PARKURUNDA YARIŞAMADI

Survivor'ın ikinci dokunulmazlığı pazar akşamı oynandı. Dokunulmazlık oyununda Berna ve Ümit Karan yer kadroda yer almadı.
Ümit Karan, ayağında ödem olması nedeniyle tedavi altına alındı. Berna Canbeldek ise geçtiğimiz parkurda yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla sağlık görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

ÜNLÜLER TAKIMINA BERNA ŞOKU

Ünlüler takımında geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek için yeni bir bilgi geldi. Yarışmanın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde ünlüler takımına Berna'nın diz kemiğindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini söylemesi üzerine, bazı takım arkadaşları göz yaşlarına boğuldu.

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