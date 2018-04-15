Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın eleme adayları
Survivor dokunulmazlık oyunu, pazar günü oynanan oyunların ardından bu haftanın yeni eleme adaylarını belirledi. Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyununda iki ismin belirlenmesinin ardından pazar akşamı dokunulmazlık için yeniden mücadele eden yarışmacılar, ciddi bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, bu haftanın eleme adayları ve dokunulmazlık oyunundan bazı bilgiler
Survivor dokunulmazlık oyunu pazar akşamı heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Ringe çıkarak rakiplerinin elindeki objeyi yere düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, pazar akşamının eleme adayları arasında kendi arkadaşlarının olmaması için ellerinden geleni yaptı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, eleme adayları ve detaylı bilgiler
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu renkli dakikalara sahne oldu. Ringde rakibinin elinde tuttuğu objeyi düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, büyük efor sarf etti. Gönüllüler takımında mücadele eden Murat, kendince geliştirdiği yöntemle rakibinin etrafında tur attı. Rakibi Adem, Murat'ın bu taktiğini 'Başım döndü Murat yeter' şeklinde esprili bir dille eleştirdi. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Gönüllüler dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından 3 kişiyi aday olarak göstermek zorunda kaldı. Ada konseyinde yarışmacıların tercihleri ise şu şekilde oldu;
Cumali'nin yazdığı isim Birsen
Anıl'ın yazdığı isim Damla
Damla'nın yazdığı isim Nagihan
Hilmicem'in yazdığı isim Damla
Murat'ın yazdığı isim Damla
Yağmur'un yazdığı isim Birsen
Hakan'ın yazdığı isim Birsen oldu.
Oylama sonucuna göre ise çıkan sonuçlar şu şekilde;
Damla 5 oy
Birsen 3 oy
Nagihan 1 oy
Buna göre haftanın eleme adayları Cumali, Hakan ve Damla oldu.
BERNA VE ÜMİT KADRODA DOKUNULMAZLIK PARKURUNDA YARIŞAMADI
Survivor'ın ikinci dokunulmazlığı pazar akşamı oynandı. Dokunulmazlık oyununda Berna ve Ümit Karan yer kadroda yer almadı.
Ümit Karan, ayağında ödem olması nedeniyle tedavi altına alındı. Berna Canbeldek ise geçtiğimiz parkurda yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla sağlık görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.
ÜNLÜLER TAKIMINA BERNA ŞOKU
Ünlüler takımında geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek için yeni bir bilgi geldi. Yarışmanın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde ünlüler takımına Berna'nın diz kemiğindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini söylemesi üzerine, bazı takım arkadaşları göz yaşlarına boğuldu.
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