Survivor yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sözler
Survivor yarışmasının bu akşam yayınlanacak yeni bölüm fragmanında neler yaşanacağı merak edilirken, özet görüntülerde ekranlara gelen diyaloglar izleyenleri şaşırttı. Merve, Turabi ve Ümit Karan kötü gidişin çaresini ararken Merve'nin 'bu durum bizi dibe çekiyor' demesi dikkat çekti.
Survivor'da ünlüler takımının arka arkaya önemli oyunları kaybetmesi üzerine takım içinde tartışmalar çıkmış, hatta Adem ve Turabi arasında çok ciddi kavgalar yaşanmıştı..
Yarışmacıların şikayet ettiği bu durumların ardından takımın önemli isimlerinden Merve, 'bu durum artık bizi dibe çekiyor' diyerek ne kadar kritik oyunlara çıktıklarını bir kez daha dile getirdi. Turabi'nin olmadığı bir ortamda konuşan ünlü takımında Ümit Karan'ın şikayeti ise takım olamamaktan yanaydı..
Turabi ise yaşanan son olayları kast ederek, 'içimde bir kamyon öfke var' dedi ve bundan sonra nasıl davranacağını açıkladı. İşte Survivor yarışmasının bu akşamki bölümünde yaşanacaklar ve yeni bölüm fragmanı
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