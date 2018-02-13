Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor’ın şampiyon isimlerinden Hilmi Cem İntepe, yarışmanın önemli isimleri arasında ciddi bir konumda yer alıyor. Daha önce 2013 ve 2015 yıllarında Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, kısa bir aranın ardından yeniden kadroya dâhil oluyor. Peki, ‘Burukluklarım ve pişmanlıklarım var’ sözlerini ifade eden Hilmi Cem İntepe kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Hilmi Cem bu sezonun başlagıcında yapılan röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Hilmi Cem, Turabi ve kendisinin saçma bir başlangıç yaptıklarını üzerlerindeki sorumluluk ile tempolu başlamanın sonucunda aksilikler yaşandığını anlattı. Bu yüzden sakatlık geçiren iki yarışmacı oynanan ödül oyununda da başarısız olmuş ve ödülü gönüllüler takımı kazanmıştı.
Şuana kadar arkadaşlıkların ve takım içindeki uyumun iyi olduğundan bahseden Hilmi Cem, her hangibir gerilim olmadı ve olmasında zaten takım ruhunu korumak çok önemli diyerek sözlerini bitirdi.
HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?
19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla’da dünyaya gelen Hilmi Cem İntepe, 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı. Hilmi Cem’in son projesi ise 2018 yılında vizyona girecek olan Hürkuş filmi olacak.
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