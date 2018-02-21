Survivor hangi günler yayınlanıyor? TV 8 yayın akışı

Survivor hangi günler yayımlanacak sorusu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında haftanın belirli günlerinde ekranda yer alan Survivor, yayın günleri ile araştırma konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam yayınlanacak mı? İşte, hangi günler yayınlanacağına dair merak edilen bazı detaylar
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor, bu yıl da haftanın belirli günlerinde izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında 20.00'da başlayan Survivor, 24.00'a kadar devam ediyor. Survivor bu yıl salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri izleyicilerle buluşacak.
SURVİVOR İLK NE ZAMAN EKRANA GELDİ?
Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yapılan televizyon yarışmasıdır. Programda, yarışmacılar yerleşim yerinden uzak bir bölgede soyutlanarak; para ödülü ve diğer ödüller için çekişirler. Yarışmada kademeli eleme sistemi kullanılır. Yarışmacılar, yalnızca bir yarışmacı kalana kadar diğer takım arkadaşlarını kapalı oylama ile elerler. Yarışmayı kazanan "Sole Survivor" (Hayatta kalan kişi) unvanını da alır. Survivor formatı 1992'de İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından oluşturulmuştur.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2018'de ilk eleme konseyiyle birlikte elenen isim belli oldu. Büyük heyecanın sürdüğü Survivor'da adaya veda eden isim bu akşam gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte açıklandı. Gönüllüler takımından Marcus, Yağmur ve Cumali arasında gerçekleşen SMS oylamasının ardından Survivor'a veda eden ilk isim Marcus oldu.
ACUN ILICALI: GAMZE SURVİVOR’A DEVAM EDEMEYECEK
Acun: Gamze doktor kontrolündeydi. Doktor Metin Kuş Gamze’nin Survivor’a devam edemeyeceğini söyledi. Şuan da Survivor macerası Gamze için bitti. Önümüzdeki günlerde yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan hakkında şuan bilgim yok ileride devam edip edemeyeceği belli olacak. Doktorumuz çok hassas emin olmadığı sürece yarışmacının devam edip edemeyeceğine karar vermiyor. Bir yarışmacı iyi hissetmiyorum derse yarışmaya çıkmaz.
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