Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2018 finaline kaç gün kaldı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
26.06.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2018 finaline kaç gün kaldı?

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Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2018 finaline kaç gün kaldı?

Her sene büyük heyecanla takip edilen Survivor'un 2018 etabında büyük final için artık sayılı günler kaldı. Survivor 2018'in finaline kaç gün kaldığını merak eden vatandaşlar, yarışmada son 6 kişi kalmasıyla birlikte aramalarına hız verdi. Peki, Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2018 finaline kaç gün kaldı?

Survivor 2018'de final heyecanına adım adım yaklaşılıyor. Televizyonseverlerin büyük bir heyecanla takip edeceği Survivor 2018 Kıbrıs finalinin ne zaman yapılacağı son günlerde merak konusu oldu. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, Survivor 2018'de şampiyonun belli olacağı Kıbrıs'taki büyük finalin tarihi...

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de finale artık çok kısa bir zaman kaldı. Yaklaşık dört aydır heyecanın hız kesmeden devam ettiği ve finale kalmak için kıyasıya mücadele edilen yarışmanın büyük finali, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacak.

YARI FİNALE KİM KALDI?

Survivor'da büyük final öncesi oldukça kritik oyunlar sürmeye devam ediyor. Yarışmanın geçen akşam ekranlara gelen bölümünde, zorlu parkurda tüm isimler adını yarı finale yazdırmak için varlarını yoklarını ortaya koydu. İki gün üzerinden oynanacak olan yarı final oyunlarının ilki dün akşam oynandı ve yarışmacılar son ana kadar mücadele ettiler. Oynanan ilk yarı final oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Erkekler ve bayanlarında birbirleriyle yarıştıkları parkurda yarışmacılar atış yeteneklerini sergilemeye çalıştılar. Oynanan oyunların sonunda adını yarı finale yazdıran ilk isim Hilmi Cem İntepe oldu.

Survivor'da 26 Haziran akşamı bir oyun daha oynanacak ve yarı finale kalan ikinci yarışmacı burada belli olacak. Toplamda iki yarı finalistin dışındaki kalan diğer yarışmacılar da 27 Haziran Çarşamba günü Kıbrıs'ta canlı SMS oylamasına çıkacak. 28 Haziran Perşembe akşamı yarı final, 29 Haziran Cuma ise büyük final yapılacak. Büyük finalde yarışmanın bu yılki şampiyonu belli olacak.

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