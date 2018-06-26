Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2018 finaline kaç gün kaldı?
Her sene büyük heyecanla takip edilen Survivor'un 2018 etabında büyük final için artık sayılı günler kaldı. Survivor 2018'in finaline kaç gün kaldığını merak eden vatandaşlar, yarışmada son 6 kişi kalmasıyla birlikte aramalarına hız verdi. Peki, Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2018 finaline kaç gün kaldı?
Survivor 2018'de final heyecanına adım adım yaklaşılıyor. Televizyonseverlerin büyük bir heyecanla takip edeceği Survivor 2018 Kıbrıs finalinin ne zaman yapılacağı son günlerde merak konusu oldu. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, Survivor 2018'de şampiyonun belli olacağı Kıbrıs'taki büyük finalin tarihi...
SURVİVOR 2018 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de finale artık çok kısa bir zaman kaldı. Yaklaşık dört aydır heyecanın hız kesmeden devam ettiği ve finale kalmak için kıyasıya mücadele edilen yarışmanın büyük finali, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacak.
YARI FİNALE KİM KALDI?
Survivor'da büyük final öncesi oldukça kritik oyunlar sürmeye devam ediyor. Yarışmanın geçen akşam ekranlara gelen bölümünde, zorlu parkurda tüm isimler adını yarı finale yazdırmak için varlarını yoklarını ortaya koydu. İki gün üzerinden oynanacak olan yarı final oyunlarının ilki dün akşam oynandı ve yarışmacılar son ana kadar mücadele ettiler. Oynanan ilk yarı final oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Erkekler ve bayanlarında birbirleriyle yarıştıkları parkurda yarışmacılar atış yeteneklerini sergilemeye çalıştılar. Oynanan oyunların sonunda adını yarı finale yazdıran ilk isim Hilmi Cem İntepe oldu.
Survivor'da 26 Haziran akşamı bir oyun daha oynanacak ve yarı finale kalan ikinci yarışmacı burada belli olacak. Toplamda iki yarı finalistin dışındaki kalan diğer yarışmacılar da 27 Haziran Çarşamba günü Kıbrıs'ta canlı SMS oylamasına çıkacak. 28 Haziran Perşembe akşamı yarı final, 29 Haziran Cuma ise büyük final yapılacak. Büyük finalde yarışmanın bu yılki şampiyonu belli olacak.
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