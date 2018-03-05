Survivor Emre kimdir kaç yaşında?

Emre Durak, Survivor'a katıldığı ilk andan itibaren adından söz ettiren isim oldu. Doğa sporlarıyla çok ilgili olan Emre Durak, adadaki ilk dakikalarında takım arkadaşlarına ada içerisinde hangi besin kaynaklarının tüketilebileceğini öğretmeye çabaladı. İşte, Survivor Emre Durak hakkında detaylı bilgiler

Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.