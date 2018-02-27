Survivor Ecem Karaağaç kimdir? Survivor'dan diskalifiye mi edildi?

14 Temmuz 1991 tarihinde hayata gözlerini açan Ecem Karaağaç, spora çok küçük yaşlarda, henüz 6 yaşındayken başlamıştır. Hem futbol hem de boks sporuyla uğraşan güzel isim, fitness ile de ilgilenmiştir.

Survivor’a Göz6 yarışmasında verdiği mücadelenin üzerinden iki yıl geçmesiyle birlikte katılma hakkı kazanan Ecem, 7 profesyonel basketbol oynamıştır ve 3 yıllık profesyonel yüzücülük deneyimine sahiptir.

Göz 6 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Ecem Karaağaç, önceki yıl finale kadar gitmeyi başarmış ancak son anda Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Lisansını spor dışındaki bir alanda tamamlayan Ecem Karağaç’ın yarışmadaki sloganı, “Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez. Beni korkutmak için daha fazlası lazım”dır.