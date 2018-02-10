Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında?

Survivor Birsen Bekgöz'ün kişisel bilgileri birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Survivor gönüllüler takımında yarışacak olan yarışmacı Birsen Bekgöz, güzel fiziği ve atletik yapısıyla dikkat çekmeyi başardı. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? Kaç yaşındadır?
Birsen Bekgöz kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
1980 yılında Berlin'de dünyaya gelen yarışmacı, 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan yarışmacı kahverengi göz rengine sahiptir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok yarışmada başarılar elde eden yarışmacı Survivor 2018'in en iddialı yarışmacılarından biridir. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 yılları arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir.
Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazanan yarışmacı, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan yarışmacı Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yarışacaktır. Sporcu aslen Ankaralı'dır. Birsen Bekgöz evlidir.
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