Survivor Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşındadır?
Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Adem Kılıççı'nın yaşı ve fiziksel özellikleri izleyenler tarafından merak ediliyor. Milli Boksör olan Adem Kılıççı iki sezondur katıldığı Survivor yarışmasında da başarılı performansı ile göz dolduruyor. Peki Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar
Adem Kılıçcı, (d. 05 Mart 1986, Ağrı), Türk boksör. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir. Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Büyük finalde KKTC de 2-ci olmuştur.
Adem Kılıççı 185 boyunda ve 86 kilodur. Adem 32 yaşında..
1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. 2001 Avrupa Şampiyonası 2.si 2009 Akdeniz Oyunları 2.si 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si 2013 Akdeniz Oyunları 1.si 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu olmuştur. 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.
Başarıları
Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.
Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)
2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)
1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.
2.turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.
Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.
Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye olmuştur ve aldığı derece (5.'lik) iptal edilmiştir.
2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır (Mersin)
2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır. Numunesinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Rio'ya gidememiştir.
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