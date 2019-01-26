Survivor 2019 yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?
Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak isimler belli oldu. Bu gelişmenin ardından yarışmanın kadrosunda yer alan Hakan Kanık'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?
Hakan Kanık, Masterchef'in ardından Survivor'a da katılmak adaylar arasında yerini aldı. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Masterchef yarışmasında yarı finale kadar gelme başarısını elde eden Hakan Kanık, basketbol sporuyla ilgilenmiş ve bir dönem vücut geliştirme yapmıştır.
Aşçılık alanında kariyerini ilerleten Hakan Kanık, Survivor'a katılmayı çok istediğini ve eğer katılırsa Survivor olmadan asla dönemeyeceğini ifade ediyor. İşte, Hakan Kanık'ın Survivor öncesi açıklamaları;
"Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor'un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir."
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