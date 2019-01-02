Survivor 2019 yarışmacı adayı Kader Karakaya kimdir?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor 2019'un yarışmacı adayları belli oldu. Survivor 2019’un bu yılki yarışmacı adaylarından biri de Kader Karakaya. Kader Karakaya'ın kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri, Kader Karakaya'ya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Kader Karakaya kimdir? İşte, Kader Karakaya hakkında merak edilenler...
22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB spor okullarında futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını belirterek, "Hayat beni bir Survivor olarak yetiştirdi" sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Küçük yaşlardan beri mücadele içinde olduğunu dile getiren Kader Karakaya, yarışmaya katıldığı takdirde açlığın kendisini zorlayacağını düşünmediğini söylüyor. Bir Survivor yarışmacısında olması gereken bütün kriterlerin kendinde olduğunu dile getiren Kader Karakaya, Survivor'u izlerken "damarlarımdaki kan akışı hızlanıyor" diyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle