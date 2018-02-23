Survivor 2018 yeni bölüm fragmanında büyük kavga.. Cumali ve Anıl..

Survivor gönüllüler takımında tartışmalar çoğalmaya başlarken, hedefte Cumali var. Geçtiğimiz günlerde Cumali'nin halka oynadığını düşünen yarışmacı arkadaşları bundan rahatsız olup tepkilerini dile getirmişlerdi. Bu akşamın tartışma konusu bilinmezken Cumali'nin, Anıl'a 'derdin varsa ormana gel' diye tehdit etmesi ortalığı karıştıran söz oluyor.
Tartışmanın sonlarına doğru da Ramazan'ın, Cumali'nin kafasına dokunması tartışmayı tekrar alevlendirirken gönüllüler adasında tartışma ve stres oyunların kazanılmasına rağmen eksik olmuyor.
Tüm bunlar yaşanırken Acun Ilıcalı gelecek bölümlerde neler yaşanacağını da açıkladı. 2'şer yedek yarışmacının takımlara dahil olacağını daha önce duyuran Ilıcalı, gönüllüler takımındaki erken eksilmeler nedeniyle, yedek yarışmacıları çağırdıklarını açıkladı.
Sağlık sorunları nedeniyle elenen Gamze'nin yanı sıra, bir erkek yarışmacı da gönüllüler takımına dahil olacak. Hakan'ın sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Ilıcalı Hakan Hatipoğlu dönecek mi sorusuna cevap vermiş oldu.
HAKAN HATİPOĞLU DÖNÜYOR
Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz haftalarda gözünden sakatlanmış ve yarışmayı yarıda bırakarak hastaneye götürülmüştü. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta Hakan'ın dönüp dönmeyeceği belirsiz demiş ve ilerleyen günlerde karar verileceğini açıklamıştı. Hakan Hatipoğlu hakkında Metin Kuş'tan gelen rapor dahilinde Survivor'a dönüp dönmeyeceği belirlendi. Hakan, yarışmaya geri dönecek fakat bir aya yakın süre oyunlara katılamayacak.
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