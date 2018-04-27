Suriye’deki Saydnaya Cezaevi'nde yaşananlar gün yüzüne çıkıyor!
TRT World’de yayınlanan ödüllü belgesel serisi ‘Off the Grid’ yeni bölümünde Suriye cezaevlerinde yıllarca işkence görerek kurtulan insanların dramını ekrana getiriyor.
TRT World’ün ödüllü belgesel serisi ‘Off the Grid’ dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları içindeki mazlum insanların hikayelerini araştırmaya devam ediyor.
29 Nisan Pazar günü, saat 22:30’da TRT World ekranında ‘Suriye’nin Katliam Evleri’ adlı yeni bölümüyle yayınlanacak olan belgesel, yıllarca cezaevlerinde işkence görmüş kadın ve adamların acı dolu hikayesini ve Beşşar Esad'ın baskıcı gözaltı sistemini ekrana getiriyor.
Suriye'de iktidarın yönetiminde bulunan ve İnsan Hakları Veri Analiz Grubu'nun iddialarına göre bir “devlet öldürme makinesi” olarak tanımlanan Saydnaya Hapishanesi'nde yaşanan olayları konu alan belgeselde, Mart 2011 ile Aralık 2015 tarihleri arasında her ay ortalama 300 ölüm olmak üzere yaklaşık 18.000 kişinin öldürüldüğü iddiası araştırılıyor.
Belgesel, Saydnaya Hapishanesi eski muhafızlarından Hamza ile çarpıcı bir röportaja yer veriyor. Hapishanede 1 yıl çalışan Hamza, mahkumların Saydnaya Hapishanesi’ne ölmek üzere gönderilmekte olduğunu ve sürekli işkence ve insanlık dışı muamelelere katlanmak zorunda kaldığını anlatarak konuyla ilgili şunları belirtiyor: “Saydnaya Hapishanesi’nde o kadar çok insan öldü ki onları sayamazdık. Aynı yerde ayakta durmak, yemek yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek zorundaydılar. Banyo yoktu. Bazen ayakta bile öldüler.”
Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen Mouhssine Ennaimi, annesi tarafından 15 bin dolar rüşvet ödendikten sonra hapishaneden kurtulan ve Avrupa'ya yolculuk yapan Omar Al Shogre ile oldukça detaylı bir röportaj gerçekleştirdi. Hapishanede 3 yıl boyunca işkence gören Omar Al-Shogre, TRT World Ekibine yaptığı açıklamada tutukluların sadece işkenceye değil, aynı zamanda suç işlemeye de zorlandığını belirterek “İnsanların birbirlerini su için öldürdüğünü gördüm. Babasını bir parça ekmek için öldüren bir çocuk bile gördüm.” diyor.
Defalarca dövülerek tecavüze uğradıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan Mira ise kadınların insanlık dışı şartlarda dövülüp çokça kişi tarafından aynı anda tecavüze uğradığını belirtiyor.
Mouhssine Ennaimi geçirdiği tüm acılara rağmen, Omar’ın inanılmaz bir esneklik gösterdiğini ve olumlu düşünme tarzını koruyabildiğini belirterek “Omar bugün, acılarını paylaşmak için herkese açık dersler veriyor. Buna mukabil, kadınların hayatlarını yeniden inşa etmeleri çok daha zor. Bu tutuklama merkezlerinde istismara uğradıkları için çoğu kadın, kocaları ve aileleri tarafından terkedilmiş bulunuyor.” dedi.
TRT World Baş Yapımcılarından Alexandra Pauliat ise ‘Off the Grid’ belgeselinin amacının Beşşar Esad’ın unutulmuş kurbanlarıyla tanışmak ve baskıcı sistemine karşı koymak olduğunun altını çizerek, tek suçu bu sistemi sorgulamak isteyen sıradan insanlara söz vermek olduğunu belirtiyor.
TRT World Haber ve Programlar Direktörü Fatih Er “TRT World insan hikayelerine değer veriyor. Halkın kendi fikrini oluşturabilmesi için Suriye halkının çektiği acıları ekrana getirmek bizler için son derece önemli” yorumunda bulundu.
‘Suriye’nin Katliam Evleri’ adlı yeni bölümüyle yayınlanacak olan belgesel, 29 Nisan Pazar günü, saat 22:30’da TRT World ekranında izleyiciyle buluşacak.
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