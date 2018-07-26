Sultan düştü mü?
Posta yazarı Mesut Yar, “Kalbimin Sultanı” dizisinin geleceğini yazdı...
“Nefes Nefese” (Star TV) 1 Ağustos’ta başlıyor. Bu artık sürpriz değil. Şu anda yayın gününde “Kalbimin Sultanı” isimli dizi yer alıyor... Dizinin akıbeti de böylece belli oldu. “Kalbimin Sultanı” uluslararası düzeyde çekilen bir dizi olarak bizim ekranda kendine yeterli izleyiciyi toparlayamadı...
Diziye yapılan büyük yatırımlar ve pazar açılarının genişliği konusunu daha önce yazmıştık. Ama mesele tam olarak bununla bitmiyor işte. Seyircinin de içselleştirmesi lazım...
Projenin başka ülkelerin prime time diliminde yayınlanacağını düşünürsek kendine başka bir ekran bulması gerekebilir, bir. Ya da yerel pazardan kopup dünya pazarı için çekimlerine devam edebilir, iki...
Hangi ihtimal olursa olsun, herkes için hayırlı olsun!
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