Söz son bölümde akıllar o görüntülerde kaldı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz ve silah arkadaşlarının başındaki sıkıntılar yine eksik olmayacak. Son bölümde teröristleri köşeye sıkıştıran Yavuz, gerçekler hakkında detayları öğrenmiştir. Komutanlarını, silah arkadaşlarını ve masum insanları tabutun içindeki bomba konusunda haberdar etmesi gerektiğini düşünen Yavuz, Söz dizisinin son bölümünde Hafız'a bu önemli bilgiyi vermiştir. Hafız ise duydukları karşısında bir an şoka uğramıştır. Peki, gerilim dolu dakikalara sahne olan Söz son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, bazı bilgiler

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HAFIZ ZAMANINDA HAREKETE GEÇEBİLECEK Mİ?

Söz'ün son bölümünde yine aksiyon dolu dakikalar yaşandı. Şehit cenazesinde ailelerin acısını paylaşan tim, aynı zamanda alanın güvenliğini de sağlamktadır. Operasyona devam eden Yavuz ise teröristlerden bir kısmına ulaşmıştır. Teröristin verdiği bilgi, Yavuz'u pşoka uğratmıştır. Şehit cenazesindeki tabutlardan birine bomba yerleştirildiğini ve alanda büyük bir patlama olacağını ifade eden terörist, Yavuz'u harekete geçirmiştir. Tören alanındaki vakit kaybetmeden arayan Hafız, konuyu aynen aktarmıştır. Peki, Hafız alanı zamanında boşaltabilecek midir?

Selim’in tünelden yapacağı saldırıyı önlemek için var gücüyle uğraşan Yavuz önderliğindeki Tim, destek için gelen teröristlerin oteldeki sivilleri rehin almasıyla yeni bir krizin ortasına düşer.

Tim, Mehmetçikleri zamanında bilgilendirmiş ama otelde büyük bir saldırının ortasında kalmıştır.

Derman’ın yönettiği teröristler ise Karabayır’da büyük bir kanlı saldırı düzenler. Hafız önderliğindeki Tim bu saldırının daha da büyümesini önlerken yaşanan dehşetle acı bir şekilde yüzleşir.

Agah, Çolak’ın sorgusundan aldığı istihbaratla sınır dışında bir ziyarete gider. Öğrendiği şeyler sonucunda aslında Derman’ın çok daha kapsamlı, dehşeti çok daha büyük bir planı gerçekleştirmenin eşiğinde olduğunu anlar.

Nazlı aklında yer eden kötü anılardan kurtulmak için intiharı denemiş ama ölümden dönmüştür. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bahar ve Güler ona destek olmak için her zaman yanında olsalar da onu takip etmekten sıkılmayan başka bir kötülük daha vardır: Derman!

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