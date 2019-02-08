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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.02.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Son bölüme ölüm haberi damga vurmuştu: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Son bölüme ölüm haberi damga vurmuştu: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Sürprizlerle dolu sahnelerin yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan son bölüm finaline Sait’in vurulduğu haberi damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv ekranlarının entrika yüklü dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 7 Şubat Perşembe günü 19. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Çukurova'da sesler yükseldi. Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynadı. Finalede Sait’in vurulduğu haberi Fekeli’yi adeta yıktı. Konağı basan Fekeli’nin sözleri finalde merak uyandırdı. “Katil sensin” sözleri ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi yeni bir felaketin fitilini ateşledi. Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman şoke eden bir hamlede bulundu. Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması Züleyha’yı kahretti.” Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti.

 

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