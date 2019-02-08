Son bölüme ölüm haberi damga vurmuştu: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Sürprizlerle dolu sahnelerin yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan son bölüm finaline Sait’in vurulduğu haberi damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Atv ekranlarının entrika yüklü dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 7 Şubat Perşembe günü 19. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Çukurova'da sesler yükseldi. Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynadı. Finalede Sait’in vurulduğu haberi Fekeli’yi adeta yıktı. Konağı basan Fekeli’nin sözleri finalde merak uyandırdı. “Katil sensin” sözleri ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi yeni bir felaketin fitilini ateşledi. Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman şoke eden bir hamlede bulundu. Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması Züleyha’yı kahretti.” Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti.
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