Somer Şef kimdir? İşte MasterChef'İn jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun biyografisi
Rekabet ve mücadelenin ger geçen gün arttığı MasterChef yarışma programında, jüri üyeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimler arasında yer alan ve yarışmacılarla girdiği polemikler, bazen de eğlenceli anlarla ekranlara yansıtan jüri üyesi Somer Şef, izleyenler tarafından merak konusu oldu. "Somer Şef kimdir?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler Somer Sivrioğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, MasterChef'İn jüri üyesi Somer Şef kimdir ve kaç yaşındadır?
MasterChef Türkiye jüri üyeliğine 2019 sezonunda da devam eden Somer Şef, MasterChef hayranları tarafından merak konusu oldu. Yemek alanında birçok ödüle imza atan Somer Sivrioğlu, bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. İşte, Somer Sivrioğlu'nun hayatına yönelik bilgiler.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.
Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:
• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
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