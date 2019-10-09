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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Somer Şef kimdir? İşte MasterChef'İn jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun biyografisi

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Somer Şef kimdir? İşte MasterChef'İn jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun biyografisi

Rekabet ve mücadelenin ger geçen gün arttığı MasterChef yarışma programında, jüri üyeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimler arasında yer alan ve yarışmacılarla girdiği polemikler, bazen de eğlenceli anlarla ekranlara yansıtan jüri üyesi Somer Şef, izleyenler tarafından merak konusu oldu. "Somer Şef kimdir?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler Somer Sivrioğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, MasterChef'İn jüri üyesi Somer Şef kimdir ve kaç yaşındadır?

MasterChef Türkiye jüri üyeliğine 2019 sezonunda da devam eden Somer Şef, MasterChef hayranları tarafından merak konusu oldu. Yemek alanında birçok ödüle imza atan Somer Sivrioğlu, bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. İşte, Somer Sivrioğlu'nun hayatına yönelik bilgiler.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

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