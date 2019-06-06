Şevkat Yerimdar 2 oyuncuları kimler?
Şevkat Yerimdar 2 beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Bir karakter komedisi olan Şevkat Yerimdar 2’de kahramanımızı yeni maceralar bekliyor. Peki, Şevkat Yerimdar 2 oyuncuları kimler?
Şevkat Yerimdar 2, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı 2015 yapımı Türk komedi filmidir. Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı film, 22 Ocak 2016 tarihinde gösterime girmiştir. 2013 yapımı Şevkat Yerimdar'ın devam filmidir.
KONUSU
Şevkat, düğün yapmak için dedesinden kalan evini satmak üzere Ankara’ya gider. Niyeti evi satıp hemen dönmektir fakat talihsiz aşık Sarper arabasının önüne atlayınca Şevkat’in Planları altüst olur. Şevkat, kız tarafından dayak yiyen Sarper’in hesabını sormak için kahveyi basar ve macera başlar…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle