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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Serel Yereli kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

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Serel Yereli kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

Serel Yereli, son günlerde girdiği polemikler dolayısıyla gündemdeki isimler arasında yer almaya başladı. Fransızca, İtalyanca ve İngilizce bilen Serel Yereli, oyunculuk eğitimi sonrası Bodrum Masalı dizisinde rol aldı. Peki, Serel Yereli kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Serel Yereli, magazin gündeminde çeşitli gelişmelerle yer bulmaya devam ediyor. 

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir Göztepe'de dünyaya geldi. Sporcu baba ve İngilizce öğretmeni anne babanın tek çocuğu olan Serel Yereli, Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve tiyatroya son derece ilgi duymuş, bu ilgisi onu Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne yönlendirmiştir. Babasını 16 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yereli, 2012 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı ve yarışmada ilk turda elendi.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilen Serel Yereli, Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi de almıştır. 2016 yılında televizyon dünyasına adım atan Serel Yereli, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine geçiş yaptı. Güzel oyuncu bu projede Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi başarılı isimlerle birlikte rol almıştır.

Yaptığı sporlar: Binicilik, Okçuluk, Voleybol, Sörf, Yelken, Buz Pateni

Müzikle ilgisi: Piyano çalıyor, Şarkı söylüyor

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