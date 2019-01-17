Seher Dilovan kimidr? Seher Dilovan'ın hayatı
Seher Dilovan, çıkardığı albümlerle sanat camiasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Seher Dilovan, bugüne kadar 11 albüm çıkarmıştır. Peki, Seher Dilonav kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen 4 Mart 1971 doğumlu Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.
ÇIKARDIĞI ALBÜMLER
Ayvacı (1992)
Vur Eller Oynasın (1994)
Seher Yeli (1995)
Sabret Gönül (1996)
Türkülerle Yeniden (1997)
Seni Bulana Kadar (2002)
Cemre (2005)
Yıkılası Karlı Dağlar (2008)
Gülümse (2011)[2]
Seher Vakti (2014)
Seyyah (2017)
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