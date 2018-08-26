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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
26.08.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

Şafak Pekdemir kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Şafak Pekdemir kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı 'Zehra' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Şafak Pekdemir'in kim olduğu merak konusu oldu. Şafak Pekdemir'e dair merak ettikleri detayları internette araştıran vatandaşlar, Şafak Pekdemir'in özel hayatı ve kariyerini sorguluyor. Peki, Şafak Pekdemir kimdir?

Şafak Pekdemir'in kim olduğu, katıldığı televizyon programları ya da magazin basınında yer alan haberlerin ardından merak ediliyor. 2010 yılından beri çeşitli projelerde rol alan Şafak Pekdemir, yer aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni topluyor. İşte, Şafak Pekdemir hakkında merak edilen tüm detaylar...

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Şafak Pekdemir Beykent Üniversitesinde okumuştur. Burada ‘Güzel Sanatlar ve Oyunculuk’ bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerin başlamıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu Şafak Pekdemir 2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynamıştır. Birçok projede yer almıştır. Tiyatro, dizi ve filmlerde oynadığı karakterleri tam anlamıyla yansıtmayı başarmıştır. Özellikle İncir Reçeli 2 adlı filmde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Şafak Pekdemir, geçen aralık ayında avukat Burak Mengü ile hayatını birleştirmişti. Nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, evlendiğini sosyal medyadan ilan etmişti.

TİYATRO

2009 – Tersine Dünya- Bakırköy Belediye Tiyatroları

2010 – Savaş Ve Barış

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Yasak Elma (Zehra) ( TV Dizisi)

2015 - Asla Vazgeçmem (İclal) ( TV Dizisi)

2014 - İncir Reçeli 2 (Sinema Filmi)

2012 - Leyla ile Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)

2011 - Şüphe (Aslı Demircan) (TV Dizisi)

2010 - Türk Malı (Zehra)(TV Dizisi)

2009 - Sadist (Kısa Film)

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