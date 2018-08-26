Şafak Pekdemir kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı 'Zehra' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Şafak Pekdemir'in kim olduğu merak konusu oldu. Şafak Pekdemir'e dair merak ettikleri detayları internette araştıran vatandaşlar, Şafak Pekdemir'in özel hayatı ve kariyerini sorguluyor. Peki, Şafak Pekdemir kimdir?
Şafak Pekdemir'in kim olduğu, katıldığı televizyon programları ya da magazin basınında yer alan haberlerin ardından merak ediliyor. 2010 yılından beri çeşitli projelerde rol alan Şafak Pekdemir, yer aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni topluyor. İşte, Şafak Pekdemir hakkında merak edilen tüm detaylar...
ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?
1988 yılında dünyaya gelen Şafak Pekdemir Beykent Üniversitesinde okumuştur. Burada ‘Güzel Sanatlar ve Oyunculuk’ bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerin başlamıştır.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu Şafak Pekdemir 2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynamıştır. Birçok projede yer almıştır. Tiyatro, dizi ve filmlerde oynadığı karakterleri tam anlamıyla yansıtmayı başarmıştır. Özellikle İncir Reçeli 2 adlı filmde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.
Şafak Pekdemir, geçen aralık ayında avukat Burak Mengü ile hayatını birleştirmişti. Nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, evlendiğini sosyal medyadan ilan etmişti.
TİYATRO
2009 – Tersine Dünya- Bakırköy Belediye Tiyatroları
2010 – Savaş Ve Barış
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2018 - Yasak Elma (Zehra) ( TV Dizisi)
2015 - Asla Vazgeçmem (İclal) ( TV Dizisi)
2014 - İncir Reçeli 2 (Sinema Filmi)
2012 - Leyla ile Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)
2011 - Şüphe (Aslı Demircan) (TV Dizisi)
2010 - Türk Malı (Zehra)(TV Dizisi)
2009 - Sadist (Kısa Film)
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