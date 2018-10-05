Payitaht Abdülhamid'in Marco'su Nik Xhelilaj kimdir?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna yeni sezonda yeni isimler katılıyor. Dizinin yeni sezonunda dahil olan isimlerden biri de Nik Xhelilaj oldu. Payitaht Abdülhamid'te 'Marco' karakterini canlandıran Nik Xhelilaj'ın kim olduğu diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Payitaht Abdülhamid'in Marco'su Nik Xhelilaj kimdir?
Payitaht Abdülhamid'te 'Marco' karakterini canlandıran Nik Xhelilaj, kariyeri boyunca pek çok dizide rol aldı. Arnavutluk asıllı olan Nik Xhelilaj'ın kim olduğu ve özel yaşamı ise diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Payitaht Abdülhamid'in Marco'su Nik Xhelilaj hakkında merak edilen her şey...
Nik Xhelilaj Kreshnik, 5 Mart 1983 tarihinde Arnavutluk'ta dünyaya geldi. Tirana Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi aldı. ‘'The Albanian’' filmindeki rolüyle 32. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde, Priştine Uluslararası Film Festivali’nde ve 47. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Oyuncu ödülü aldı.
Nik Xhelilaj, Anadili Arnavutçadan başka İngilizce, İtalyanca, Türkçe ve Almanca da konuşabilmektedir. Nik Xhelilaj, Kayıp Şehir dizisinde "Kadir" rolüyle Türkiye'de popüler oldu. Ardından "Üç yol" adlı sinema filminde "Bünyamin" karakterini canlandırdı. Genç oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna dahil oldu.
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