Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Vembery’nin hainliği ortaya çıkacak mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Vembery’nin hainliği ortaya çıkacak mı?
GeriTelevizyon Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Vembery’nin hainliği ortaya çıkacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
16.05.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Vembery’nin hainliği ortaya çıkacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Vembery’nin hainliği ortaya çıkacak mı?

TRT1 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölümünde, Abdülhamid, Vembery’nin hainliğini ortaya çıkarmaya karar veriyor. Peki, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 86. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.

Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına toplayan TRT1'in tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, 17 Mayıs Cuma akşamı 86. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde Vembery, kendini ele verecek kişileri susturur, ihanetini gizleyecek tedbirler alır. Peki, Abdülhamid hainleri ortaya çıkaracak mı? İşte, Payitaht Abdülhamid'in 86. bölümünde yaşanacaklara dair bazı bilgiler...

86. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, Vembery’nin hainliğini ortaya çıkarmaya karar veriyor.

Abdülhamid Payitahtı bombalamaya gelen İngiliz gemilerini geri göndermeyi başarır ama Sabahattin, Rothschild ve diğer muhalifler yenilgiyi kabullenmez. Abdülhamid’i tahtından indirebilmek ve hanedanı bitirebilmek için yeni bir tertibin hazırlığına başlarlar. Vembery, kendini ele verecek kişileri susturur, ihanetini gizleyecek tedbirler alır. Ancak Abdülhamid şimdiye kadar yanlarında olan, dost görünen düşmanların hainliğini ortaya çıkarmaya kararlıdır.
Halil Halid ise Süleyman Mabedinin yerini gösteren haritayı bulmak için uğraşır. Bunun için önce Jorris, Garo, Robina ve Vicinio’nun oyunlarını bozmak zorundadır.

Şivenaz babasını Rotschild’in kendisini gözden çıkarmasıyla tekrar tutuklanır ve mahkeme tarafından idama mahkum edilir. Bidar, Naime’nin sağlığının kötüye gitmesiyle iyice sarsılırken, haremde hiç beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır. Bidar ve Seniha Ramazan ayı geleneklerini yerine getirirken, Abdülhamid’in idare ettiği, bir diğer ramazan geleneği olan huzur derslerinde neler konuşulacak? Halil Halid Abdülhamid’e verdiği sözü tutabilecek mi? Garo Robina’ya duyduğu aşkın zaafıyla ikili oynamanın bedelini ödeyecek mi? Abdülhamid, Fuat, Şivenaz ve Rotshscild gibi Vembery’nin ihanetini kanıtlayacak mı? Aldıkları mağlubiyetlerle giderek bilenen düşmanın Abdülhamid’e karşı yeni hamlesi ne olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Tarkan'dan el ele poz

Adana 1985

Keşke erkek bir ikizim olsaymış!

O şimdi ünlü bir oyuncu!