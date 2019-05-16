Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Vembery’nin hainliği ortaya çıkacak mı?
TRT1 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölümünde, Abdülhamid, Vembery’nin hainliğini ortaya çıkarmaya karar veriyor. Peki, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 86. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına toplayan TRT1'in tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, 17 Mayıs Cuma akşamı 86. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde Vembery, kendini ele verecek kişileri susturur, ihanetini gizleyecek tedbirler alır. Peki, Abdülhamid hainleri ortaya çıkaracak mı? İşte, Payitaht Abdülhamid'in 86. bölümünde yaşanacaklara dair bazı bilgiler...
86. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, Vembery’nin hainliğini ortaya çıkarmaya karar veriyor.
Abdülhamid Payitahtı bombalamaya gelen İngiliz gemilerini geri göndermeyi başarır ama Sabahattin, Rothschild ve diğer muhalifler yenilgiyi kabullenmez. Abdülhamid’i tahtından indirebilmek ve hanedanı bitirebilmek için yeni bir tertibin hazırlığına başlarlar. Vembery, kendini ele verecek kişileri susturur, ihanetini gizleyecek tedbirler alır. Ancak Abdülhamid şimdiye kadar yanlarında olan, dost görünen düşmanların hainliğini ortaya çıkarmaya kararlıdır.
Halil Halid ise Süleyman Mabedinin yerini gösteren haritayı bulmak için uğraşır. Bunun için önce Jorris, Garo, Robina ve Vicinio’nun oyunlarını bozmak zorundadır.
Şivenaz babasını Rotschild’in kendisini gözden çıkarmasıyla tekrar tutuklanır ve mahkeme tarafından idama mahkum edilir. Bidar, Naime’nin sağlığının kötüye gitmesiyle iyice sarsılırken, haremde hiç beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır. Bidar ve Seniha Ramazan ayı geleneklerini yerine getirirken, Abdülhamid’in idare ettiği, bir diğer ramazan geleneği olan huzur derslerinde neler konuşulacak? Halil Halid Abdülhamid’e verdiği sözü tutabilecek mi? Garo Robina’ya duyduğu aşkın zaafıyla ikili oynamanın bedelini ödeyecek mi? Abdülhamid, Fuat, Şivenaz ve Rotshscild gibi Vembery’nin ihanetini kanıtlayacak mı? Aldıkları mağlubiyetlerle giderek bilenen düşmanın Abdülhamid’e karşı yeni hamlesi ne olacak?
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