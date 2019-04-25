Payitaht Abdülhamid'in 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümünde neler olacak?

Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan Payitaht Abdülhamid'in, 83. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. TRT1 ekranlarında 26 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak olan Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümü yine nefesleri kesecek. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı ve 83. bölüme dair detaylar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid, Osmanlı'ya karşı bir oyun hazırlandığını farkına varacak ve kendi hazırladığı planın devreye sokulmasını emredecek. Edmund Sebahattin'in yıkılmasına neden olacağından haberinin olmadığını söyleyecek. Rotshild Sebahattin'in yıkılan Osmanlı'nın mimarı olacağını belirtecek. Abdülhamid kendisine düşman olan eski vekilleri yakalayacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 82. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid’in sabrı taşmış ve Fuat hainine hak ettiği cezayı kesmiştir. Şimdi karşısında düşmanlıklarını ona açıkça ilan eden Rothshild ve Sabahattin vardır. Sabahattin tüm gücü ve hırsıyla Paris’te toplanacak Jön Türk kongresi için çalışmaktadır. Ancak önüne bir engel çıkar. Rotshsild’in bu engeli halletmesini bekler. Rothshsild, Abdülhamid’i köşeye sıkıştırdığından çok emindir. Ancak Abdülhamid’in ise başka bir planı vardır.

Halil Halid ve ekibi Jorris’in Payitaht’taki heroin ağını koparmak ve Cezzar’ın kanını yerde bırakmamak için harekete geçerler. Jorris truva atı gibi Halil Halidlerin arasına soktuğu oğluyla onlara tuzak kurarken, Halil Halidler de onları kendi tuzaklarına çekerler. Silahlar çekilir! Tatar, Cezzar’ın intikamını alırken, Halil Halid hiç beklemediği yerden, namlunun ucunda bulur kendini.

Seniha, Bidar’a Şivenaz hakkındaki tüm gerçeği söyleyecekken başına gelen beklenmedik bir olay herkesi çok üzecektir. Bu arada, Seniha’nın zehirlendiği ve bunu yapan kişinin Bidar’ı kaçırdığı ve Yahudi bağlantısı da deşifre olur.

Nihayet ortaya çıkan haremdeki bu yılan, yaptıklarının bedelini canıyla mı ödeyecek? Halil Halid bu kez, düştüğü büyük tuzaktan kurtarabilecek mi? Abdülhamid, Mahmut Paşa’nın da yardımıyla Rothshild ve Sabahattin’e nasıl büyük bir ders verecek?