Payitaht Abdülhamid'in 79. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan tarihi dizi Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak olan 79. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta heyecanın giderek arttığı dizinin yeni bölümünde, Abdülhamid’in hamleleri ile Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak isteyecek. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 79. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında başka neler var?
Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 79. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 79. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa özet...
Yönetmen koltuğunda Emre Konuk'un oturduğu Payitaht Abdülhamid'in 22 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde;
Abdülhamid’in hamleleri neticesinde Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak için Payitaht’a gelir. Bu arada Abdülhamid saraya önemli bir misafir davet etmiştir. Sabahattin Vembery’nin de yardımıyla Abdülhamid’in misafirini kendi safına çekecektir. Misafirin gerçek kimliği ve niyeti ise bambaşkadır. Abdülhamid’in canına kast edecek bir tertip içindedir.
Halil Halid Payitaht’ı Joris’in zulmünden korumak için uğraşırken adamları Joris’in tuzağına düşer. Halil Halid onları kurtarmak için gözünü budaktan sakınmayacaktır. Nihayet sonunda Joris’le karşı karşıya gelecektir.
Akif Abdülhamid hakkında bir haber yapar. Ancak Robina yazıya müdahale edip Akif’i zor durumda bırakır. Bidar Naime’yi babasına düşmanlık eden biriyle görüştüğü için suçlarken, Naime bu ilişkiye son vermek mecburiyetinde kalacaktır. Öte yandan Bidar, Seniha ve Şivenaz cephesinde neler olduğuyla ilgili şüpheler içindedir.
Bidar Şivenaz’ın Seniha’yı tehdit ettiğini anlayack mı? Halil Halid ve Jorris’in büyük karşılaşmasında kaybeden kim olacak? Abdülhamid suikastçısıyla yüz yüze kaldığında ne yapacak?
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