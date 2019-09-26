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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 20:39, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm frgmanı yayınlandı! 90. bölümde neler olacak?

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Payitaht Abdülhamid yeni bölüm frgmanı yayınlandı! 90. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid bu hafta 90. bölümü ile yayınlanacak. İlgiyle izlenen dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde, Abdülhamid saraydaki casusu bulmaya, hainleri ortaya çıkarmaya çalışırken Zalman sinsice planlarına devam edecek. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid 90. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin bilgiler.

Payitaht Abdülhamid dizisi 27 Eylül Cuma akşamı sevenleriyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde, Osmanlı’nın harp planlarını gören sefirler, soluğu Abdülhamid’in karşında alacak. İşte, Payitaht Abdülhamid'ın 90. bölümünde yaşanacaklar.

90. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sır odasından çalınan vesika Abdülhamid’i tahtından indirmek isteyen düşmanlarına ümit vermiştir. Abdülhamid saraydaki casusu bulmaya, hainleri ortaya çıkarmaya çalışırken Zalman zehirli bir örümcek gibi adamlarıyla Abdülhamid’in etrafını sinsice örmektedir.

Zülüflü İsmail’in taht sevdasıyla Seraskerlikten çıkardığı haritalar Osmanlı’yı büyük bir diplomatik krize sokar. Osmanlı’nın harp planlarını gören sefirler, soluğu Abdülhamid’in karşında alır.

Halil Halid ve adamları Abdülhamid’in emriyle fuara gelecek silahları almaya Selanik’e giderler. Jorris de ordadır. Jorris İmro örgütünün zindandaki liderini kaçırırken Halil Halid’in karşısına çetecileri çıkarır. Halil Halid ve adamları silah deposunda pusuya düşerler.

Seniha’nın gidişi ve Cemile Sultan’ın haremde estirdiği sert rüzgarlar, Bidar ve Cemile’nin arasını iyice açar. Bu arada Bidar’ın sorumluluğu altındaki Darül Hayr-i Ali’de meydana gelen kötü bi hadise, Cemile’nin Bidar’ı iyice köşeye sıkıştırmasına vesile olur.

Bidar bu güç durumun altından kalkmayı başarabilecek midir?

Halil Halid ve adamları kurulan hain pusudan kurtulabilecek mi?

Yabancı sefirler talepleriyle Abdülhamid’i köşeye sıkıştırırken, Abdülhamid bu kriz durumunda ne yapacaktır?

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