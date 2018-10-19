Payitaht Abdülhamid yeni bölüm 2. fragmanında Halil Halid köşeye sıkıştırılıyor
Payitaht Abdülhamid 57. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanan Payitaht Abdülhamid 57. bölüm 2. fragmanında Halil Halid’in köşeye sıkıştırıldığı anlar dikkat çekti. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet
Payitaht Abdülhamid yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Konusunu tarihten alan TRT 1 dizisi Payitaht Abdülhamid, bu akşam 57. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölümünden ilk görüntüler...
Abdülhamid Osmanlı’yı bölmek üzere yapılacak Reval toplantısını engellemek için sefaretlere telefon izni verir. Fuat ve Şivenaz ise Abdülhamid’in yaptığı tertibi bozmaya çalışırlar. Bu esnada Abdülhamid Fuat’ın sadakatini sınamaktadır.
Halil Halid’le Zeynep’in yolları tekrar keşişir. Zeynep Halil Halid’in kendini kaçırdığını zanneder. Kardeşinin intikamının ateşiyle yanan Garo, adamlarıyla, Halil Halid’i kıstırıp etrafını sarar. Halil Halid ateş çemberinden nasıl kurtulacaktır?
Şivenaz Naime’yi fikirleriyle zehirlerken, Bidar son derece rahatsızdır. Anne kız arasında tartışma yaşanırken, Bidar’ın kaza sırasında kaybolan broşu Şivenaz’ın odasından çıkar. Şivenaz’ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mıdır? Seniha’nın uykularını kaçıran, Mahmut’un Avrupa’dan gelecek gizemli misafiri kimdir?
Abdülhamid’in verdiği telefon imtiyazı işe yarayacak mı ve hain bulunabilecek midir?
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